تسجيل البرامج المهنية youth.gov.kw في الكوت بهدف الاستمرار في الخطة القومية التشغيلية للشباب والتي تأتي بتضمينهم ضمن عدد من البرامج التي تهدف إلى حصولهم على خبرات في عدد من المجالات والذي يقوم بتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل في المملكة، وتتبني الهيئة العامة للشباب بالكويت المبادرة التأهيلية والتدريبية لشمول عدد كبير من الشباب العاطل عن العمل والذي يرغب في الالتحاق بالبرامج التدريبية المنتهية بالتشغيل بالمملكة للحصول على فرص أفضل للحياة والقضاء على البطالة.

تسجيل البرامج المهنية youth.gov.kw صناع العمل بالكويت يفتح باب قبول 4 برامج مهنية جديدة

تقوم الكويت من خلال هيئاتها ومؤسساتها بالتضافر لتقديم الخدمات الجديدة للمجتمع السعودي، ويكون من أهم الخدمات التي تتضافر مؤسسات الدولة لتقديمها البرامج التشغيلية والتأهيلية لاستيعاب أعداد العاطلين عن العمل من خريجي المدارس والجامعات لتضمينهم ضمن سوق العمل والتنافس فيه من خلال توفير البرامج التدريبية في العديد من المجالات، ويتم استخدام أحدث البرامج التأهيلية على مستوى العالم وذلك لاتباع أحدث النظم ومواكبة ركب التقدم والحصول على الفرص المناسبة التي تليق بشباب الكويت.

برنامج صناع العمل التابع للهيئة العامة للشباب

أعلنت الهيئة العامة للشباب عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للشباب العاطلين عن العمل والراغبين في الحصول على التدريب المناسب والكافة للفرص الوظيفية المناسبة في الدولة، حيث أعلنت عن التسجيل في أربعة برامج تشغيلية جديدة في برنامج العمل الحكومي ويشمل توفير فرص للعمل بالقطاع الخاص مع إعطاء الشاب شهادة معتمدة للبرنامج التدريبي المجاني بالدولة ويشمل التسجيل في التالي:

التدريب على إدارة المرافق والتي تشمل الالتحاق ب 150 وظيفة متنوعة في مجال إدارة المرافق وتهدف لاستغلال القدرات الخاصة عند الشباب واستبدال العمالة الأجنبية بالعمالة الوطنية الشابة.

برنامج إعداد وتأهيل مساعد محامي قانوني ومالي وإداري، ويتم البرنامج بالاتفاق مع مشروع وزارة القوى العاملة لتوفير فرص وظيفية جديدة في المجال القضائي والحصول على الخبرات اللازمة.

تأهيل الشباب الكويتي في مجال البرمجة وهو برنامج يهدف لتدريب الشباب في مجال البرمجة بعد اجتيازهم معسكرات التدريب بالساعات التدريبية المعتمدة، نظريا وعمليا، والاختبارات الفنية.

برنامج قادة المستقبل في الأندية والمراكز الصحية ويهدف لتأهيل قادة للمراكز الصحية بالدولة ليكونوا مدربين رياضيين بما يؤثر إيجابا بالتغيير في أسلوب حياة الشباب بالدولة واتباع المستوى العالمي والمعايير الدولية في الصالات الرياضية تحت إشراف قادة مدربين ومؤهلين من الشباب الكويتي.

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