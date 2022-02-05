نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن المخالفات المرورية للمواطنين والوافدين عبر منصة أبشر ورابط الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن المخالفات المرورية ، تعد خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة من أهم الخدمات التي يبحث عنها ملاك السيارات بالمملكة العربية السعودية وقد سعت السعودية عبر فرعها وزارة الداخلية بالتسهيل على أصحاب المركبات والوصول للخدمات والاستعلامات المقدمة لهم من أجل القيام بعمليات الاستفسار الخاصة بهم بشكل سهل وبسيط، وقد طرحت الدولة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر رقم الهوية وأيضا الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر رقم لوحتك وذلك للمقيمين وزوار المملكة وأيضا المواطنين الخاصين بها للتسهيل عليهم في الخدمة والحصول عليها بشكل سهل ومباشر، يمكن للقارئ أيضا أن يستعلم عن تأشيرة خروج وعودة إلكترونيا.

الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية برقم اللوحة

في مقدور الزائر أو المواطن للمخلصين ووكلاء الشحن الاستعلام عن المخالفات والغرامات المستحقة منهم، عبر منصة أبشر والتي تقوم بتقديم الخدمات الإلكترونية بشكل مجاني لكافة السعوديين والمقيمين بمجرد تفعيل حسابك أو بدونه، وقد قامت المملكة العربية بعمل أساس ضخم لبناء هذه الاستعلامات بشكل إلكتروني لتكون في متناول جميع من هم على أرض الدولة بشكل مباشر في أي وقت وفي أي مكان للتسهيل في القيام بأمور حياتهم اليومية، ولأداء عملية الاستعلام على المخالفات المرورية المسجلة قم بالآتي:

أولا بالدخول على موقع أبشر للأفراد.

ثانيا باختيار دليل الخدمة.

ثالثا اختر منها خدمات المرور.

رابعا بالضغط على الاستعلامات المرورية.

خامسا اختيار نوع الاستعلام للمواطن.

سادسا بكتابة رقم المخالفة في الفراغ المحدد.

سابعا اكتب رقم هويتك في المكان المحدد.

ثامنا بتأكيد العملية بالرمز المرئي ثم الضغط على إظهار.

تاسعا ستبدو لك كل البيانات والمعلومات التي ترغب بها.

بهذا يكون القارئ قد عرف الإستفسار عن المخالفات مع عرض قيمتها ونوعها وبيان أيضا المخالفات العامة بخصوص السيارة التابعة لك المستعلم عنها.

استعلام على مخالفات الزائر أو المقيم

يمكن أيضا للزائر أو المقيم أو الوافد بالمملكة أن يعرف طرق الاستعلام عن مخالفات المرور وأداء الخدمة التابعة لهم به عبر المنصة التي ذكرناها تقوم بالتسهيل على كل السعوديين والوافدين الوصول للخدمات التابعة لهم مثل الاستعلام عن إقامة وافد، وقد قامت الوزارة بالتسهيل على الجميع الكثير من الوقت والجهد في الوصول للخدمات التابعة لهم بهم وأداء العملية بشكل أسهل وأسرع عبر الإنترنت ولتكون كل الاستفسارات في يد الجميع في أي وقت وللاستعلام على مخالفات الزائر أو الوافد عليك بالآتي:

أولا الدخول على رابط أبشر.

ثانيا اختر دليل الاستفسارات.

ثالثا اختر استفسارات المرور.

رابعا بالنقر على الاستعلامات المرورية.

خامسا بالضغط على الاستعلام للوافد أو المقيم أو الزائر.

سادسا اختر كيفية الاستعلام التي ترغب بها بأي من رقم الحدود أو الإقامة أو الجواز.

سابعا بكتابة الرمز المرئي أمامك كما هو.

ثامنا بالضغط على بحث.

تاسعا ستبدو لك كل المعلومات التابعة لك بمجرد ضمان معلومات العملية.

بهذا يكون الوافد أو المقيم أو أي مواطن في مقدوره الإستفسار عن مخالفاته المرورية عبر أبشر وهي خدمة تتيح إمكانية الإستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها، يمكن للمواطن أن يفتح حساب الراجحي عبر النفاذ الوطني الموحد.

استفسار مواطني الخليج العربي عن المخالفات

قامت وزارة الداخلية أيضا باستقدام بعض الاستفسارات مثل استفسار مواطني الخليج عن المخالفات التابعة لهم بهم في حالة زيارتهم للملكة السعودية والقيام بالاستعلام عن أي مخالفة لسكان مملكة البحرين فقط حيث يمكن أن يقوم الفرد بالاستعلام عن المخالفات المسجلة ببطاقته البحرينية التابعة لهم به بشكل صحيح ومن الموقع الرسمي وتتيح أيضا الاستعلام عن إقامة وافد وللقيام بالعملية اتبع الآتي:

أولا ادخل على موقع أبشر للأفراد.

ثانيا بالضغط على دليل الخدمات.

ثالثا انقر على خدمات المرور.

رابعا بالضغط على الاستعلامات المرورية.

خامسا باختيار الاستعلام عن المخالفات للزائرين.

سادسا اختر الاستعلام ببطاقة سكانية.

سابعا اكتب الرمز المرئي.

ثامنا اضغط على بحث.

تاسعا ستظهر لك كل بيانات الاستعلام الخاص بك.

بهذا يكون القارئ قد عرف كافة الطرق للاستعلام على المخالفات المرورية، سواء كان الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة أو كان رقم الاستعلام على المخالفات المرورية عبر الهوية الوطنية وأيضا طريقة معرفة المخالفات المرورية وعدد المخالفات ودفع المخالفات المرورية، يمكن أيضا للقارئ فتح حساب بنك الراجحي للوافدين عبر النفاذ الوطني الموحد.