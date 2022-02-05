نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالترددات .. جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري اليوم في كأس العالم للأندية وموعد المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي اليوم في مونديال الأندية واحدة من أكثر ما يبحث عنه عشاق الشياطين الحمر في كل مكان، حيث يستعد النادي الأهلي لبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة قوية أمام فريق مونتيري في إطار الدور ربع النهائي من البطولة، حيث تترقب الجماهير العربية لقاء الأهلي اليوم، والذي سيكون غاية في الصعوبة نظراً للغابات الكثيرة في صفوف الفريق، وسيحاول النادي الأهلي أداء مباراة قوية في ظل الإمكانيات المتاحة، حيث استعد لاعبو الفريق بشكل جيد للقاء اليوم من أجل إسعاد الجماهير، ومن خلال المقال نقدم لحضراتكم تردد القنوات المجانية التي ستذيع مباراة الأهلي ومونتيري اليوم في مونديال الأندية مجاناً بدون تشفير، وموعد المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري مجاناً في مونديال الأندية

نجح النادي الأهلي في حجز مقعده في مونديال الأندية لهذا العام بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الأخيرة، كما يمثل فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف قارة أمريكا الشمالية، وتترقب الجماهير العربية أولي مباريات النادي الأهلي اليوم في مونديال الأندية، حيث سيكون هناك حضور جماهيري كبير لملعب المباراة لمساندة النادي الأهلي خلال لقاء اليوم، كما أن الكثير من الجماهير تبحث عن القنوات المفتوحة التي ستذيع مباراة الأهلي ومونتيري اليوم مجاناً بدون تشفير عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وذلك لصعوبة متابعة المباريات عبر قنوات السعودية الرياضية المشفرة.

توقيت مباراة الأهلي ومونتيري اليوم

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي اليوم السبت الموافق 5-2-2022 في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية على ملعب آل نهيان وفق التوقيتات التالية:

الساعة 18:30 بتوقيت مصر

الساعة 19:30 بتوقيت السعودية

الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات

وستكون المباراة منقولة عبر قناة SSC HD 7 السعودية، وكذلك عبر تطبيق أبوظبي الرياضية عبر قناة أبوظبي الرياضية أكسترا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري اليوم بدون تشفير

1TV GEORGIA HD

Eutelsat 36°E – 11212 H 14400

Biss key: 0020050000195600

Eutelsat 36°E – 11212 H 14400 Biss key: 0020050000195600 ERT 1 HD

ERT 2 HD

ERT 3 HD

Hills Sat 39°E – 12223 H 13380

Biss key: A1 B2 C3 16 D4 E5 F8 B1

ERT 2 HD ERT 3 HD Hills Sat 39°E – 12223 H 13380 Biss key: A1 B2 C3 16 D4 E5 F8 B1 ICTIMAL SD

Azer space 46°E – 11175 H 27500

Biss key: 12 12 12 12 12 12 12 12

Azer space 46°E – 11175 H 27500 Biss key: 12 12 12 12 12 12 12 12 1TV GEORGIA SD

Azer space 46°E – 11096 H 30000

Biss key: 00 20 05 00 00 19 56 00

Azer space 46°E – 11096 H 30000 Biss key: 00 20 05 00 00 19 56 00 IRIB TV 3 HD

IRIB VARZISH HD

Intelsat 902 62°E – 11555 V 30000

Biss Key : 11 11 11 33 11 11 11 33

وتعد هذه الترددات من أهم ترددات القنوات المفتوحة التي ستبث مباراة الأهلي اليوم ضد مونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي لمونديال الأندية، ويمكنكم استقبال القنوات عبر ضبط الأجهزة الخاصة بحضراتكم عبر الترددات السابق ذكرها.