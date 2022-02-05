تمويل حتى 2 مليون ريال من بنك التنمية الاجتماعية

تمويل بنك التنمية الاجتماعية حتى 2 مليون ريال، من البنك الشهيرة في السعودية بتقديمها مختلف الخدمات لعملائها هو بنك التنمية الاجتماعية الذي يوفر عروض تمويلية رائعة لمساعدة جميع العملاء بمختلف فئاتهم ومن أفضل تلك العروض التمويلية هي تمويل نقاط البيع الذي يوفر للعميل تمويل أقصى حد له هو 2 مليون ريال سعودي والسطور التالية نعرفكم على المزيد من تفاصيل هذا التمويل.

معايير تمويل نقاط البيع الائتمانية من بنك التنمية الاجتماعية

هناك معايير ائتمانية محددة من بنك التنمية يجب أن تتوافر في المؤسسات الراغبة في الحصول على تمويل نقاط البيع وهي:

تقديم إيرادات نقاط البيع لتلك الفئة على مدار العام الماضي كما ويجب أن تكون الإيرادات السنة أكثر من 1 مليون و200 ألف ريال سعودي.

البداية في المشروع الحالي يجب أن تكون قبل عامين على الأقل.

على مالك المؤسسة تقديم ميزانية موضحة على مدار عام واحد لكي يتم التأكد من المعايير المطلوبة من المؤسسة وكذلك معرفة القروض التمويلية التي تم الحصول عليها.

لا يسمح بتوفير التمويل سوى النشاطات المحددة من البنك.

قطاعات تمويل نقاط البيع من بنك التنمية التي يقوم بدعمها

كما أن بنك التنمية الاجتماعية لا يوفر هذا التمويل سوى لفئات معينة وقطاعات محددة يقوم بدعمها مع العلم أن التمويل طويل المدى مدته هي 36 شهر ولكن قصير المدى مدته 12 شهر وتلك الفئات هي:

الفنادق وأي أنشطة سياحية.

المراكز الطبية وأيضًا المستشفيات والعيادات وما إلى ذلك لمساعدة المواطنين.

الأنشطة الترفيهية المختلفة.

الأنشطة الخاصة بالخدمات الغذائية.

مستندات تمويل نقاط البيع المطلوبة من بنك التنمية

وعند التقديم على تمويل نقاط البيع يجب أن يوفر العميل المستندات الآتية: