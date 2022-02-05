طريقة شحن شدات ببجي موبايل في 3 دقائق عدد 15000 شدة بدون فيزا

شداد ببجي وطريقة شحنها سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث تعتبر هذه اللعبة من الألعاب الأكثر انتشارًا، حيث يتواجد العديد من الأشخاص يبحثون عن طريقة شراء شداد ببجي موبايل وهذا من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وحصلت هذه اللعبة على شعبية عالية لدى الأشخاص على الكثير من المنصات المتنوعة مثل الكمبيوتر والهاتف والبلايستيشن، واحتلت على مكانة كبيرة بين كل الألعاب.

طريقة شحن شدات ببجي

يوجد الكثير من الطرق المختلفة لشحن شدات ببجي، حيث يوجد الكثير من لاعبي ببجي في أنحاء العالم يفضلون استعمال رقم الآي دي عند شحن شداد ببجي، ومن أبرز الطرق كالآتي:

العثور على الموقع الأصلي لشحن الشدات وهو pubg midas buy.

بعد ذلك تسجيل الدخول إلى هذا الموقع، ثم الضغط على اختيار شحن شدات ببجي.

ثم النقر على العدد الذي تريده، والجدير بالذكر أن هذا الموقع من المواقع المفضلة والرائعة التي تقدم العروض المجانية.

بعد ذلك كتابة رقم الاي دي الخاص بك وأيضاً تسجيل البيانات التي تطلب منك.

ثم يجب اختيار الدولة الخاصة بك التي تقيم فيها، بعد ذلك اختيار الطريقة الدفع التي تتناسب معك، وتكون بسيطة الاستعمال.

بعد ذلك قم بشحن عدد الشدات التي تناسب معك، والانتظار قليلة.

وفي النهاية فتح اللعبة لكي تتأكد من الحصول على شدات.

تأمين الحساب عند الشحن

من الواجب على اللاعبين بتأمين الحساب الخاص بهم منعا للاختراق، فيجب اتباع الكثير من الخطوات: