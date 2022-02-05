ميدلسبره يقصي "الشياطين الحمر" عن كأس الاتحاد

ودع مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من الدور الرابع بخسارته بركلات الترجيح أمام ميدلسبره المنتمي للدرجة الثانية بعد أن أهدر العديد من الفرص خلال التعادل 1-1 بملعبه أولد ترافورد.
ودفع أصحاب الضيافة ثمن الفرص الضائعة وبعد تسجيل أول 15 ركلة ترجيح أهدر أنطوني إيلانجا لاعب يونايتد ركلته لتشتعل الاحتفالات بين تسعة آلاف من مشجعي ميدلسبره.
وكان هدف جيدون سانشو في الدقيقة 25، بعد وقت قصير من إهدار كريستيانو رونالدو ركلة جزاء، مكافأة ضئيلة ليونايتد الذي هيمن على اللقاء وأضاع رونالدو وماركوس راشفورد فرصا ذهبية.
وصمد ميدلسبره حتى أدرك التعادل في الدقيقة 64 عبر مات كروكس ناشئ يونايتد السابق بتسديدة من مسافة قريبة للمرمى.
وسدد برونو فرنانديز في القائم ولم تفلح بقية محاولات يونايتد في الوقت الإضافي.
وأظهر ميدلسبره براعة في ركلات الترجيح ليطيح ببطل الكأس 12 مرة.
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