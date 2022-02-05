أمريكا: عدد وفيات كورونا تخطى 900 ألف شخص

جدة - نرمين السيد - وأفاد معهد جونز هوبكينز الأمريكى بأن العدد الإجمالى للوفيات الناجمة عن المرض فى البلاد بلغ مستوى 900334 حالة، مضيفا أنه تم رصد 60542 حالة خلال الأيام الـ28 الأخيرة، ما يضع الحصيلة المتوسطة فى تلك الفترة على مستوى 2162 وفاة يوميا.
وتبلغ حصيلة الإصابات بالفيروس فى الولايات المتحدة، حسب معطيات المعهد، 76.204 مليون حالة، بينها 17.369 مليون خلال الأيام الـ28 السابقة.
وتجاوز البلد عتبة 800 ألف وفاة فى منتصف ديسمبر، أى قبل شهر ونصف الشهر فقط.
وانخفض حاليا عدد الإصابات المرتبطة بمتحور "أوميكرون"، لكن عدد الوفيات اليومية يواصل الارتفاع.
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