نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك .. تعرف على المزايا والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك هي خدمة يقدمها بنك الراجحي للعملاء، حيث امتلاك سيارة بعد فترة من تأجيرها من قبل المصرف، وفي المقال نوضح مميزات الحصول على تمويل السيارة المنتهي بالتمليك من الراجحي والشروط اللازم توافرها.

سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك 2022

هي أحد الحلول التي يستطيع من خلالها العميل امتلاك سيارة بعد تأجيرها فترة زمنية من قبل بنك الراجحي، مع العلم أن السيارة يمكن أن تكون جديدة أو مستعملة.

كما أن العميل لا يلتزم بشرط تحويل الراتب الشهري الخاص به على البنك، ويحصل على الموفقة على طلبة خلال فترة وجيزة.

يستطيع العميل أن يقدم طلب شراء سيارة لدى الراجحي وتأجيرها بأرباح كبيرة، ثم نقل السيارة باسمه في نهاية المدة المحددة وسداد الدفعة الأخيرة من التمويل.

شروط سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك

يقر بنك الراجحي بعض الشروط من أجل إتمام عقد سيارات المنتهي بالتمليك، والتي تتمثل في التالي:

تقديم صورة من تصريح الإقامة ساري الصلاحية للوافدين، أو صورة واضحة من الهوية الوطنية سارية المفعول للسعوديين.

الحد الأدنى للدخل الشهري المسموح به للعميل السعودي أو المقيم هو 2000 ريال للموظف، و1900 ريال للمتقاعد على المعاش.

الحد الأقصى لعمر العميل 56 عام للسعوديين، 60 للموظف الوافد، و 65 للمتقاعد الغير سعودي.

يجب أن يمتلك العميل حساب جاري في الراجحي.

إصدار صك المخالصة بعد انتهاء فترة التأجير المتفق عليها في العقد.

تقديم إقرار من العميل بعدم إجراء أي تعديلات في السيارة إلا بعد إبلاغ بنك الراجحي.

ذكر مواصفات السيارة المرغوب في تأجيرها إلى مصرف الراجحي.

أن يلتزم العميل بسداد الأقساط الشهرية على تمويل تأجير السيارة المنتهي بالتمليك.

في حالة عدم التزام العميل في سداد الأقساط، من حق بنك الراجحي فسخ التعاقد واسترداد السيارة.

لا يشترط تحويل راتب العميل علىى مصرف الراجحي.

إجراء فحص شامل للسيارة، وتأمينها في واحدة من شركات التأمين السعودية.

مزايا سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك

أقر بنك الراجحي بعض المزايا التي يستفيد منها العميل من منتج تأجير سيارات منتهي بالتمليك، ألا وهي كما يلي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتميز المنتج بسهولة الإجراءات والتقسيط المتوافق مع متطلبات العميل.

يصل مبلغ التمويل إلى 2 مليون ريال سعودي، دون إلزام العميل بسداد دفعة أولى.

يستطيع العميل سداد المستحقات مبكرًا بدون توقيع رسوم أو غرامات.

تأمين في حالة الأعطال طوال فترة تأجير السيارة بشرط أن تكون الأعطال غير ناتجة عن سوء الاستخدام أو الإهمال.

تأمين شامل على السيارة من شركة تكافل الراجحي طوال فترة التأجير.

طريقة تقديم طلب الحصول على تمويل السيارة المنتهي بالتمليك

يستطيع عميل مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية تقديم طلب تمويل السيارة المنتهي بالتمليك، وذلك عبر الخطوات الآتية:

التوجه إلى أقرب فرع من فروع بنك الراجحي. تقديم عرض بسعر السيارة المراد الحصول عليها إلى الموظف المسئول. ملء نموذج الطلب بشكل صحيح ودقيق يشتمل على كافة بيانات العميل الشخصية والمالية. تقديم رخصة القيادة سارية الصلاحية. صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول للسعوديين، أو صورة من الإقامة غير منتهية للمقيمين. خطاب توظيف معتمد ومختوم من جهة العمل. خطاب مفردات راتب شهري للعميل مصدق من جهة العمل. تقديم كشف حساب بنكي عن الستة شهور الأخيرة.

يستطيع العميل التواصل هاتفيًا مع بنك الراجحي والاستفسار عن منتج سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك عبر الرقم التالي +9668001241222 .