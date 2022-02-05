نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملاهي ونترلاند في الرياض أسعار التذاكر والفعاليات المقدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار تذاكر ملاهي ونترلاند بالرياض، تسعى السعودية إلى توفير الكثير من سبل الترفيه لمواطنيها من أجل مساعدتهم على الاستمتاع والاسترخاء ولهذا وجدت ملاهي ونترلاند في الرياض التي تتميز بالكثير من الألعاب الحديثة والرائعة التي تجذب الجميع سواء كان السعوديين أو غيرهم حيث تعتبر من نماذج السياحة لأنها ممتعة إلى درجة كبيرة كما أن ملاهي ونترلاند تعتبر من أشهر الملاهي في السعودية ويرغب جميع المتواجدين في السعودية بمعرفة أسعار تذاكر ملاهي ونترلاند الموجودة في الرياض ونعرفكم على أسعار التذاكر وبعض الفعاليات المقامة بالملاهي.

تذاكر ملاهي ونترلاند بالرياض

تتواجد مدينة ملاهي ونترلاند في الرياض ولكن بالتحديد على طريق الملك فهد وتم الاهتمام بتلك المدينة لكي تتميز بكل ما تقدمه الآن كجزء من فعاليات موسم الرياض لهذا العام لهذا السبب نجدها تجذب الكثير من الأشخاص إليها حتى الكبار قبل الصغار والتواجد هناك يساعد كثيرًا في الشعور بالسعادة والراحة والآن نذكر لكم أسعار تذاكر دخول ملاهي ونترلاند في الرياض:

سعر تذكرة الدخول ليوم واحد هو خمسون ريال سعودي. وسعر تذكرة الدخول للملاهي بواسطة المسار السريع هو مئة ريال سعودي. سعر تذكرة الدخول لحوالي خمسة أيام للاستمتاع بملاهي وانترلاند هو أربعمائة ريال سعودي. وسعر تذاكر الدخول لثلاثة أيام هو مئتي ريال سعودي.

ونجد أن الأسعار محددة من أجل أن تناسب جميع المواطنين والمقيمين في السعودية لمساعدتهم على الاستمتاع بيومهم وتجربة الفعاليات المدهشة التي تقدمها مدينة ملاهي وانترلاند.

فعاليات مدينة ملاهي وانترلاند

هناك الكثير من الفعاليات المقرر أن تنفذ بالمدينة مثل:

حلبة التزلج.

وساحة نرف.

وكذلك معرض عجائب الدنيا.

وفندق الهروب.

والعديد من الفعاليات الأخرى التي تبدأ من الراغبة مساءً إلى الثانية عشر صباحًا بعد منتصف الليل.

حجز تذاكر ملاهي وانترلاند

وقد تم تحديد الخطوات التالية من أجل مساعدة الزائرين على حجز تذاكر الدخول إلى الملاهي وهي: