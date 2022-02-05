ما هي شروط حجز تذاكر سفاري الرياض وطريقة الحجز

شروط حجز تذاكر سفاري الرياض، هناك الكثير من الفعاليات التي تقدم تبعًا لموسم الرياض الذي مر على بدءه أكثر من شهر ولكنه مازال يجذب إليه الكثير من الأشخاص من السعوديين والأجانب ومن أهم وأشهر فعاليات موسم الرياض الفعاليات المتعلقة برحلات السفاري التي على الرغم من أنها مرهقة بكل تأكيد ولكن هناك الكثير من الزائرين يحجزون تذاكرهم من أجل الاستمتاع بفعاليات السفاري التي تسمح لهم بتسلق الأشجار والقيام بالرحلات المائية التي تشمل البحيرة الضخمة كما أنها تشمل بعض العروض المسرحية التي تقدم مع عدد من الحيوانات البرية من أجل إمتاع المشاهدين والحضور وقد أعلنت الإدارة المسئولة عن الفعاليات أن آخر فرصة من أجل حجز تذاكر سفاري الرياض هي في الخامس والعشرين من ديسمبر ونعرفكم في السطور المقدمة طريقة حجر التذاكر من أجل حضور فعالية سفاري الرياض بعد التعرف على الشروط المحددة أولًا.

شروط حضور سفاري الرياض بموسم فعاليات الرياض

هناك مجموعة شروط قامت إدارة فعاليات الرياض بتحديدها لمن يرغب في حضور رحلات سفاري الرياض ويجب الالتزام بها وهي:

غير مسموح بحضور الأطفال الذين يقل عمرهم عن سنتين.

بعد حجز التذاكر غير مسموح باسترجاع المال إلا إذا كان الشخص يرغب في الإلغاء فقط.

الحصول على اللقاح المعتمد بالمنطقة والتأكد من حصول الزائرين عليه من تطبيق توكلنا.

لا يسمح ببيع التذاكر التي تم شرائها من موقع الفعاليات الرسمي.

يجب تقديم موافقة من الزائرين بالحضور في الصور والفيديوهات التي يتم أخذها على مدار اليوم أثناء الفعاليات.

وكذلك الموافقة على إجراءات التفتيش الرسمية التي تتم قبل الدخول إلى الفعاليات للحفاظ على أمان الجميع.

لا يسمح بالحضور بالكاميرا إلا للمصورين فقط المسموح لهم.

إذا كان هناك أطفال يقل عمرهم عن 12 سنة ضروري تواجد شخص بالغ معهم.

طريقة حجز تذاكر سفاري الرياض

ويتم حجز التذاكر إلكترونيًا باتباع الخطوات الآتية: