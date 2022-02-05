التحالف يحذر: الطرق المؤدية لحرض ضمن منطقة العمليات العسكرية

طلبت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي من المواطنين اليمنيين وعموم المدنيين عدم استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض بمحافظة حجة اليمنية باعتبارها ضمن منطقة العمليات العسكرية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي بأن المنطقة ستقع ضمن منطقة العمليات ويتم مراقبتها على مدار الساعة وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق ابتداءً من الساعة الثالثة فجراً حتى إشعار آخر.

وطلبت قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم.

وكان التحالف قد أعلن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.