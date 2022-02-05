نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب “حالة الطلب عبر الرابط الجديد 1443” hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب، حيث يستمر البحث عن المساعدة المقطوعة في المملكة بين المواطنين والمواطنات الذين قاموا بالتقديم عليها، حيث تقدم على المساعدة المقطوعة المئات من الأشخاص للاستفادة من المبلغ الذي قد يصل إلى 30 ألف ريال سعودي نقدا يستلمها المستفيد عبر حسابه البنكي، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كيفية الاستعلام عن حالة الطلب المقدم للحصول على المساعدة المقطوعة وهذا عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين للتعرفوا على كافة التفاصيل.

المساعدة المقطوعة تويتر

ونتابع معكم آخر أخبار المساعدة المقطوعة، والتي تعتبر من أهم أشكال الدعم التي تصرف مرة واحدة فقط للمستفيد مدى حياته، حيث يحصل المستفيد منها على مبلغ قد يصل إلى 30 ألف ريال سعودي، وهذا يعتمد على الحالة وعدد أفراد الأسرة والسن إلخ، وقد تقدم على المساعدة المقطوعة عشرات الأشخاص الذين يريدون الاستفادة منها، وينتظرون الرد على الطلب الخاص بهم.

التقديم على المساعدة المقطوعة

أما بالنسبة للتقديم على المساعدة المقطوعة، والتي يبحث عنها أيضا ويتسائل عنها العديد من الأشخاص، فنود أن نعلمكم أنه للأسف قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بغلق التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي، وقد تم استبدالها بنظام الضمان الاجتماعي المطور.

وقد تحدثنا معكم عن كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث سيمكنكم التعرف بشكل مفصل على هذا النظام وشروطه، وكيفية التسجيل فيه بالتفصيل وبطريقة صحيحة.

الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب

ويمكنك الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بكل سهولة ويسر برقم الطلب أو برقم السجل المدني الخاص بالمتقدم، وهذا في حالة إذا كنت قد تقدمت قبل إغلاق التسجيل الخاص به، وهذا ما سنشرحه لكم في الأسطر القادمة.

وقد تعرفنا معكم أيضا على موعد نزول الضمان المطور 1443، فتابعوا معنا.

المساعدة المقطوعة الرابط الجديد