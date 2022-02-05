استخراج بطاقة صراف بدل فاقد بنك ساب، حيث يقدم بنك ساب حلولاً مصرفية للأفراد. وتعمل البنوك السعودية على تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية. على سبيل المثال خدمة استرداد البطاقة المفقودة من أجهزة الصراف الآلي ساب والتي يقدمها هذا البنك عبر الإنترنت. وذلك باتباع العميل سلسلة من الخطوات البسيطة، وتسجيل الدخول جهاز الخدمة الذاتية الذي يعمل به. حيث يعتزم تمكين العميل من أداء الإجراءات اللازمة بشكل مستقل عبر الإنترنت عن طريق اختيار أقرب فرع لمحل إقامة العميل.

استخراج بطاقة صراف بدل فاقد بنك ساب

يتمكن العميل من العمل على استخراج بدل فاقد، وذلك من خلال الخطوات التالية:

في البداية، يجب بتسجيل الدخول إلى جهاز الخدمة الذاتية عبر الإنترنت وقم بتسجيل البيانات المطلوبة.

بعد ذلك، يتوجه العميل إلى أقرب فرع من فروع ساب المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

ولاستلام بطاقة جديدة ، يجب أن يكون العميل حاضرًا شخصيًا.

كما يجب إدخال الخطوات الإلكترونية التي يعلنها البنك وملء الاستمارات إلكترونيًا.

اصدار بطاقة صراف بنك ساب

هناك الكثير من الخطوات التي يمكن أن يقوم بها العميل لكي يتم استخراج بطاقة صراف بدل فاقد بنك ساب. من بينها على سبيل المثال:

يمكنك الآن استرداد بطاقة ساب للصراف الآلي المفقودة باتباع رابط بنك ساب.

ثم استخدام الخدمات الإلكترونية التي يوفرها جهاز الخدمة الذاتية في هذا الصدد.

كما أنه يجب تقديم المستندات اللازمة وكافة البيانات المطلوبة للعميل إلى البنك في سحب البطاقات.

إلى جانب أنه يمكن للعميل أيضًا تغيير البطاقة أو تعليقها من خلال صفحة بنك ساب الرسمية وكذلك السحب الفوري.

جهاز الخدمة الذاتية بنك ساب

إذا كنت ترغب في استخراج بدل فاقد بنك ساب وتبحث عن أقرب فرع. نوضح لك أن ابنك ساب 1978 ولديه 99 فرعاً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. على سبيل المثال: