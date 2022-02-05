أكثر من 184 ألف إصابة جديدة بكورونا فى البرازيل

جدة - نرمين السيد - سجّلت البرازيل 184311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)،و493 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



جدة - نرمين السيد - سجّلت البرازيل 184311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)،و493 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 26 مليون إصابة و 630494 وفاة.

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