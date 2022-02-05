أمريكا والبرازيل الأكثر إصابة.. آخر إحصائيات كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى العالم 390.673.177، وإجمالى الوفيات 5.724.794.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ901.388 حالة وفاة، وبلغ إجمالى الإصابات فيها 76.354.040.

تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ631.265 حالة وفاة، وإجمالى الإصابات 26.326.454.

فى المرتبة الثالثة تأتى الهند بإجمالى وفيات 500.055 وإجمالى إصابات 41.952.712.

وفى المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ327.310 وإجمالى إصابات 12.257.664.

وفى المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالى وفيات 308.829 وإجمالى إصابات 5.106.048.

وسادسا البيرو بإجمالى وفيات206.646 وإجمالى إصابات 3.331.290.

وفى المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالى وفيات 158.521 وإجمالى إصابات 17.810.151.

وفى المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالى وفيات 148.167 وإجمالى إصابات 11.449.601

وفى المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالى وفيات 144.320 وإجمالى إصابات 4.353.370.

تلتها فى المرتبة العاشرة كولومبيا بإجمالى وفيات 135.282 وإجمالى إصابات 5.943.783.