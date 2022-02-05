ترقب نتيجة مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي اليوم في كأس العالم للأندية

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عمر شويل - جدة تترقب الجماهير نتيجة مباراة الاهلي ومونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية اليوم السبت، حيث يسعى الأهلي إلى عبور مونتيري المكسيكي في واحدة من المباريات المرتقبة، ويدخل الأهلي المصري مباراة مونتيري المكسيكي وسط غيابات كبيرة نظرا لمشاركة أغلب لاعبيه في كأس الأمم الأفريقية وإصابة عددا من اللاعبين أمثال عمار حمدي وأكرم توفيق.

موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي اليوم

من المرتقب أن تقام مباراة الأهلي ومونتيري القادمة:

موعد مباراة الأهلي ومونتيري …. الساعة 6:30 بتوقيت مصر.

موعد مباراة الأهلي ومونتيري … الساعة 7:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي اليوم

من المنتظر أن تقام مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي اليوم على ستاد أل نهيان بنادي الوحدة وتنقل المباراة على قنوات SSC7 HD وكذلك عبر قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 ويسعى الأهلي إلى عبور مونتيري المكسيكي في تلك المواجهة المرتقبة بالنسبة للأهلي المصري الساعي للفوز على مونتيري المكسيكي.

موسيماني يحاول إيجاد بديل أكرم توفيق

يسعى المدير الفني للأهلي، بيتسو موسيماني إيجاد بديل لأكرم توفيق من أجل سد العجز المحتمل في الجبهة اليمنى أمام مونتيري المكسيكي في بداية مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية والتي تتعارض بشكل كبير مع مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

يذكر أن كريم فؤاد أو حسين الشحات سيعوضا غياب أكرم توفيق خاصة وأن هناك رغبة في الإعتماد على محمد هاني في قلب دفاع الأهلي في ظل عدم مشاركة بانون ومعاناة الأهلي من غيابات كبيرة، ويسعى موسيماني في التدريبات الأخيرة إيجاد توليفة بين كافة لاعبي الفريق من أجل إعطائهم قسط من التدريبات وحفظ الأدوار الدفاعية والهجومية والخاصة بالنادي الأهلي أمام مونتيري المكسيكي.

توقعات نتيجة مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي اليوم

يتوقع الجميع أن تكون نتيجة مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي اليوم لصالح مونتيري المكسيكي في ظل قوة الفريق المكسيكي بشكل كبير والغيابات القوية في صفوف الاهلي المصري والتي تعيقه بكل تأكيد من القدرة على عبور مونتيري، ويطمح الأهلي في عبور بوابة مونتيري انتظارا لمشاركة لاعبي الأهلي المشاركين مع منتخب مصر في الكاميرون في نهائي أمم أفريقيا أمام السنغال في المباراة المرتقبة بينهما الأحد.