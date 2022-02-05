الصين تطالب واشنطن بالصدق والمرونة فى التعامل مع كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - قال جانغ جن، سفير الصين لدى الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن مفتاح حل قضية برامج الصواريخ الباليستية والنووية لكوريا الشمالية فى يد الولايات المتحدة، داعيًا واشنطن إلى إظهار المزيد من الصدق والمرونة إذا كانت تريد تحقيق انفراجة، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.





وقال جانغ جن، فى تصريحاته للصحفيين قبل اجتماع مغلق لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية: "يجب أن يطرحوا اقتراحات أكثر جاذبية، وأكثر واقعية وأكثر مرونة، وسياسات وإجراءات مماثلة لتهدئة مخاوف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية". وتابع السفير الصينى: "مفتاح حل هذه القضية فى يد الولايات المتحدة بالفعل". واجتمع مجلس الأمن الذى يضم 15 دولة، أمس الجمعة، بطلب من الولايات المتحدة، لمناقشة قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستى متوسط المدى يوم الأحد الماضى.

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