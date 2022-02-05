45 إصابة جديدة بكورونا بين القادمين للمشاركة فى أولمبياد بكين

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان نشرته اللجنة اليوم السبت، أن 287 شخصا وصلوا إلى الصين فى 4 فبراير الجاري، هم 138 رياضيا ومسؤولا و149 شخصا من "ممثلى الأطراف المعنية الأخرى". وأضاف أن نتائج اختبارات كورونا التى أجريت لهم فى المطار وفى فندق القرية الأولمبية كانت إيجابية (أى مصابون) لدى 45 شخصا منهم، وهم 25 رياضيا ومسؤولا، و20 ممثلا للأطراف المعنية. وستنتهى الألعاب الأولمبية الشتوية فى بكين فى 20 فبراير الجاري.

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