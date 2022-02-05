التسجيل بالمديرية العامة للسجون للنساء برتبة جندي 1443

التسجيل بالمديرية العامة للسجون للنساء، فقد أعلنت اليوم الإدارة العامة للقبول المركزي عبر وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل علي رتبة جندي للنساء بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم التقديم للعنصر النسائي فقط، وقد وضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بأن التقديم يتطلب توافر عدد من الشروط العامة التي يجب توافرها في جميع المتقدمات لدي الإدارة، فمن خلال توافر هذه الشروط يتم اختيار الإدارة للمتقدمات وقبولهم في الرتبة المطلوبة، علي أن يكون التقديم في رتبة جندي بالمديرية العامة للسجون سوف يكون بشكل إلكتروني فقط من خلال منصة أبشر توظيف، وسوف نوضح لكم آلية التسجيل بالمديرية العامة للسجون للنساء.

شروط التسجيل بالمديرية العامة للسجون

يتم التقديم في رتبة “جندي” للنساء وفق توافر بعض الشروط التي ينبغي توافرها في كل متقدمة حتي يتم القبول من جانب وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن تكون المتقدمة من حاملات الجنسية السعودية فقط من حيث الأصل والمنشأ.

يشترط أن تكون المتقدمة من الحاصلات على الثانوية العامة أو ما يعادل ذلك وما هو أعلي.

يجب أن تتمتع المتقدمة بحسن السيرة والسلوك والسمعة.

يشترط ألا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين بأي وظيفة من الوظائف التي تخضع الي نظام عمل الخدمة العسكرية.

يشترط أن تكون المتقدمة لائقة طبيًا.

يجب ألا تكون المتقدمة متزوجة من مواطن غير سعودي.

يجب توافق الطول والوزن وفق لائحة وزارة الداخلية المحددة.

كيفية التقديم في وظائف النساء

أوضحت الوزارة بأن العمل علي استقبال الطلبات الخاصة بالقبول للمتقدمات، سوف يكون بدايته يوم السبت بداية من الساعة 10 صباحاً والذي يوافق يوم 4/7/1443 هجرياً، ويستمر التسجيل في الوظائف المطلوبة حتي يوم الخميس بالساعة 10 صباحاً والذي يوافق يوم 9/7/1443 هجرياً، علي أن يتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال الدخول علي رابط التقديم التالي منصة أبشر توظيف، وهو الموقع الرسمي للتقديم لجميع الرتب المطلوبة من جانب المديرية العامة للسجون، وقد أكدت المديرية ضرورة توافر شروط التقديم علي الجميع قبل التوجه الي تسجيل طلب حتي لا يتم رفض الطلب المسجل.