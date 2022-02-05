الخميس موعد إيداع الدفعة 51 من برنامج حساب المواطن لشهر فبراير لعام 2022، حساب المواطن البرنامج الاشهر داخل المملكة العربية السعودية، الذي يقدم يد العون للكثير من فئات المجتمع معدومة الدخل أو صاحبة الدخل المحدود، بدأ مجهودات هذا البرنامج منذ عام 2017، ومستمر حتى يومنا هذا مساهما في رفع مستوى المعيشة، والحد من خط الفقر داخل المملكة، حيثُ يقدم برنامج حساب المواطن الدعم في صورة دفعات شهرية تُرسل للفئات المستحقة.

موعد صرف الدفعة 51 من برنامج حساب المواطن 2022

وحسب ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر انه سوف يتم إيداع الدفعة 51 يوم الخميس القادم الموافق العاشر من فبراير الجاري، حيثُ أن اليوم العاشر من كل شهر ميلادي هو التاريخ الثابت في صرف الدفعات إلا إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية.

خطوات من التحقق من أهلية الدفعة 51 من برنامج حساب المواطن

الدخول الإلكتروني على حساب المواطن

تسجيل بيانات الدخول

النقر على دراسة الأهلية

اختيار الدفعة 51

ومنها معرفة حالة الأهلية وتفاصيل أهلية التابعين وتاريخ دراسة أهلية وحالة أهلية السابقين وكذلك عدد المؤهلين.

المراحل الأساسية للتسجيل في برنامج حساب المواطن

يمر المُستحق من البرنامج بثلاث مراحل اساسية، حتى يسمح له صرف الدعم المادي من البرنامج، ويمكن تلخيصهم كالأتي:

المرحلة الأولى هو امتلاك المستحق حساب خاص به عبر الموقع الإلكتروني التابع لحساب المواطن

ثم المرحلة الثانية هي أهلية المُستحق في استلام الدفعات المالية التي تُصرف من البرنامج

وأخيراً استلام المُستحق الدفعة المالية يوم الايداع.

ماهي أهداف برنامج حساب المواطن

تعددت أهداف برنامج حساب المواطن، إلا أن المحور الرئيسي لبرنامج حساب المواطن، هو نمو الدعم المادي داخل المملكة، وتحقيق الرؤية المستقبلية التي تسعى إليها المملكة، وهواتجاه معدل الفقر نحو الانخفاض، والعمل على القضاء عليه، حسب إحصائية مصادر مؤكدة من برنامج حساب المواطن، أنه تم صرف ما يقرب من مليار ونصف كحساب للدفعة السابقة 50 ليصبح إجمالي المبلغ المقدم للمستحقين، منذ نشاءت البرنامج حتى دفعة يناير الماضي اكثر من 100 مليار ريال سعودي، وهذا دليل على كِبر عدد الأسر المستفادة من برنامج حساب المواطن.