أطلب مساعدة مالية من الأمير محمد بن سلمان بقيمة 20 ألف ريال

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عمر شويل - جدة تقدم مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية المساعدات المالية المختلفة للمواطنين الأكثر أحتياجاً داخل السعودية وخارجها، وقد يبحث المحتاجين للمساعدة عن الطريقة الصحيحة لطلب المساعدة المالية، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستد حول العالم وتدهور الوضع الاقتصادي والمالي للكثيرين، فالأمير السعودي يقدم مساعدات مالية بقيمة 20 ألف ريال سعودي يمكن الاستفادة بها فى تسديد الديون أو عمل العمليات أو للعلاج أو غيرها من الأمور الأخرى المختلفة، ولذلك سنوضح لكم الخطوات الصحيحة لطلب المساعدة المالية من الأمير محمد بن سلمان.

خطوات طلب مساعدة مالية من الأمير محمد بن سلمان

أولاً الدخول على موقع الديوان الملكي السعودي.

تسجيل الدخول.

كتابة طلب المساعدة المالية ” وذلك بتقديم التحية والأحترام أولاً للأمير محمد بن سلمان، ثم توضيح سبب طلب المساعدة المالية وسرد الطلب بشكل تفصيلي وتوضيحي.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة داخل الطلب ومنها رقم الهاتف الخاص بالمتقدم على الطلب والأسم بالكامل والعنوان بشكل توضيحي.

إرسال الطلب، ثم التواصل مع الديوان الملكي السعودي لتعرف على مسار الطلب.

أنواع المساعدات المقدمة من الأمير محمد بن سلمان

تتنوع وتختلف أنواع المساعدات الخيرية المقدمة من الديوان الملكي السعودي للمحتاجين والأشد احتياجاً داخل السعودية، وتعد من ضمنها:

العفو عن المساجين. بغرض الزواج. المساعدات المالية، والتي قد تصل قيمتها إلى 20 ألف ريال سعودي. الأراضي السكنية. العلاج على نفقة المملكة. في حالات الوفاة والعجز. هداية مالية عاجلة وذلك للذين يمرون بمشاكل مالية.

أرقام الديوان الملكي السعودي

أوضحت مصادر مطلعة أن للديوان المكي السعودي رقم خاص يمكن التواصل من خلاله لطلب المساعدة المالية للمواطنين داخل محافظات المملكة وهو “8004000000“، كما يمكن أيضاً طلب المساعدة المالية من الأمير محمد بن سلمان للمحتاجين من خارج حدود السعودية وذلك من خلال التواصل على الرقم “92003003” وبعد طلب المساعدة يتم متابعة الطلب من خلال الديوان الميكي السعودي عبر الانترنت.

الجدير بالذكر أيضاً أن مراجعة الطلبت المقدمة والتأكد من استحقاقها للحصول على المساعدة يتم في غضون شهر على الأكثر، فإذا تأخر الرد على طلبك لا تشعر بالقلق فالأمر قد يأخذ المزيد من الوقت.