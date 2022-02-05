الجمعية الوطنية الفرنسية ترفض اقتراحا يمنح أسانج اللجوء

جدة - نرمين السيد - رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان"، أمس الجمعة، اقتراحًا بقرار يدعو الحكومة إلى منح وضع اللاجئ فى فرنسا لمؤسس ويكليس، جوليان أسانج، المسجون فى لندن، والذى يواجه احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة.





وأيد المقترح 17 نائبا فرنسيًا، فيما عارضه 31 آخرين. ويخضع أسانج للسجن فى بريطانيا منذ العام 2019، بعدما أمضى 7 سنوات فى سفارة الأكوادور فى لندن إلى حيث لجأ.

ويطالب القضاء الأمريكى بتسلم أسانج بعدما وجه إليه الاتهام بموجب قوانين مكافحة التجسس، حيث يواجه أسانج حكما بالسجن 175 فى الولايات المتحدة، لسماحه بنشر عشرات آلاف الوثائق السرية، ولاسيما حول عمليات أمريكية فى أفغانستان والعراق.

ولم يكن النص الذى نظرت به الجمعية الوطنية ملزما، لكن دعمته أحزاب عدة، وأيده المرشحان إلى الانتخابات الرئاسية الشيوعى فابيان روسيل، وزعيم اليسار الراديكالى جان لوك ميلونشون، إضافة إلى نواب من المدافعين عن البيئة ووسطيون، ونائبة اشتراكية وعدد من نواب الأكثرية.

وجاء التباحث حول مشروع القرار هذا بعد أيام على اتفاق بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين حول اقتراح قانون لتوفير حماية أفضل للمبلغين فى فرنسا.