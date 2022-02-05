أسرة ريان تعيش صدمة.. وهذه حالة الأم!

جدة - نرمين السيد - وقالت مراسلة قناة "الغد"، اليوم السبت، أن والدة الطفل خصوصا تعيش حالة صدمة كبيرة، لا تستوعب ما يجرى، مؤكدة أنها كانت تسقط مغشيًا عليها كثيرًا فى بداية الحادثة، لكنها تجلس حاليًا صامتة ولا تستطيع الكلام، وتتحدث بعينها فقط، بينما يلتف حولها نساء القرية.

وأكدت مراسلة "الغد" أصبحت بحاجة لعلاج نفسى بعد الصدمة التى تعرضت لها، لافتة إلى أن الأسرة التى كانت تعيش هادئة فى قرية، أصبحت بين يوم وليلة حديث وسائل الإعلام، ليست المحلية فقط، وإنما وسائل الإعلام العالمية.

وكانت انتشرت صورة لوالد ريان تبدو عليه علامات الحزن والإرهاق الشديد، فى ظل دخول اليوم الخامس على سقوط ابنه فى بئر بعمق 32 مترًا. فيما تبدو عمليات الإنقاذ متعثرة جدًا.