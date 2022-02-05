تحديث روبلوکس 2022 وأهم مميزات لعبة Roblox لعشاق الألعاب الإلكترونية

تحديث روبلوکس 2022 من العناوين الشائعة علي محركات البحث حيث تعتبر لعبة روبلوكس من اكثر الالعاب شهرة بين العاب الاندرويد للمراهقين، وهذا لما تتميز به من مميزات كالراحة والحرية الكاملة ي التمكن في اللعب والبناء، وتبني اللعبة فكرتها عل انشاء عالم افتراضي خاص باللاعب على الأنترنت، ويترك للاعب الحرية في صناعة ألعابه الخاصة به وأظهار قدراته في الأنشاء والتخيل حيث تمنح اللعبة اللاعب الكثير من العناصر بشكل مجاني.

تحديث روبلوکس 2022

أولا نذهب إلي الموقع الرسمي الخاص باللعبة

بعد ذلك ثم تثبيتها بالطريقة الصحيحة بعد ذلك تقوم بفتح roblox.

أذا كان لديك حساب قم بتسجيل الدخول الى روبلوكس والضغط على sign in.

ان كان لديك حساب مفعل علي روبلوكس فسجل دخولك من خلال roblox login بكتابة بريدك الإلكتروني والباسورد الخاص بك.

أذا كان حسابك جديد قم بكتابة البيانات المطلوبة كتاريخ الميلاد واسمك وأنشئ كلمة مرور خاصة بك وحدد جنسك

ثم قم بعد ذلك بحل الألغاز والتي تظهر لتوضح أذا كنت شخص حقيقي يفعل حسابه أم روبرت.

بعد ذلك عندما تصل للصفحة الرئيسية لروبلكس تظهر لك العديد من الخيارات منها ما يساعدك علي دعوة أصدقائك إلى عالمك الافتراضي وأضافتهم.

ثم بعد ذلك البدء بأنشاء عالمك ويوفر لك روبلوكس الكثير من الخيارات المجانية التي تساعدك في أنشاء عالمك.

ميزات لعبة روبلوكس Roblox

تعتبر محتوى ضخم فهناك الآلاف من الألعاب شارك مجتمع Roblox في تطويرها وتستطيع لعبها بشكل مجاني.

يوجد خاصية مراقبة الأسرة والكثير من الخيارات لحماية الأطفال ، يستطيع الوالدين من خلاله مراقبة الدردشة بصرامة و تسجيل الدخول ومتابعة سلوك أطفالهم على Roblox.

من أكثر المميزات وهي التركيز الاجتماعي. فتستطيع مقابلة أصدقائك الحقيقين وإضافتهم إلى حساب Roblox الخاص بك ومشاركة عالمك الأفتراضي الخاص بك معهم.

التمكن من تطوير اللعبة حيث تستطيع أن تصمم لنفسك العالم الخاص بك. فخاصية Roblox Studio تسهل عليك إنشاء عالمك و مشاركته وتفعيله مع الآخرين.

وهكذا نكون قد وضحنا في المقال الرابط الخاص تحديث روبلوکس 2022 ومميزاتها. وما توفره للاعبيها وامكانيه تثبيتها علي الجوال. وكيفية أضافة الأصدقاء ومشاركة اللاعب لعالمه الافتراضي معهم.