مصادر دفاعية تتوقع وصول أول دفعة من القوات الأمريكية إلى بولندا اليوم

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت المصادر التى طلبت عدم الكشف عنها بسبب الطبيعة الحساسة لوصول هذه القوات، إن الخطط يمكن أن تتغير وفقًا للأمن والأوضاع اللوجستية.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلنت يوم الأربعاء الماضى، عن نشر قرابة 3000 جندى أمريكى فى شرق أوروبا خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بوقوع مواجهة مع روسيا بسبب أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع البولندى، ماريوش بلاشتاك، ووزارة الدفاع الأمريكية، إن نحو 1700 جندى من الفرقة 82 المحمولة جوًا، والمتمركزة فى فورت براغ بولاية نورث كارولاينا، سيصلون إلى بولندا لكن على أساس مؤقت.
ويمتلك الجيش الأمريكى نحو 4500 جندى فى بولندا، سواء فى إطار حلف شمال الأطلسى، أو بشكل ثنائى يتمركز معظمهم فى غرب بولندا على أساس دورى.
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