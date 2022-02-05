خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 218 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا، اليوم السبت، تسجيل 217 ألفا و815 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، و172 وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.





وأظهرت بيانات المعهد أن العدد الإجمالى لإصابات الفيروس التاجى المؤكدة فى البلاد ارتفع بذلك إلى 10 ملايين و889 ألفا و417 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 118 ألفا و676 وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة (فيلت) الألمانية.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حتى الآن حوالى 8 ملايين و16 ألف شخص.

وذكر المعهد أن معدل الإصابات الجديدة خلال سبعة أيام لكل 100 ألف نسمة وصل إلى مستوى قياسى جديد، حيث بلغ 1388 اليوم مقارنة بـ 1349,5 أمس الجمعة، فيما كان يبلغ 258,6 قبل شهر.