ارتفاع عدد ضحايا الكوكايين المغشوش في الأرجنتين إلى 24 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الكوكايين المغشوش في الأرجنتين إلى 24 قتيلا فيما لا يزال 23 شخصا آخرين في المستشفى في منطقة بوينوس أيريس على ما ذكرت وزارة الصحة المحلية.
وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى 23 قتيلا.
وقد توفي شخص أدخل المستشفى بسبب نقص في وظائف الجهاز التنفسي على ما جاء في بيان وزارة الصحة، وأشار المصدر نفسه إلى أن ثمانية مرضى لا يزالون موصولين إلى أجهزة تنفس.
وقد استهلك الضحايا جرعات من الكوكايين اشتروها من نقطة بيع في ضاحية لوما إيرموسا على بعد 40 كيلومترا من وسط العاصمة الارجنتينية.
وقد أوقف 13 شخصا خلال عمليات متفرقة للشرطة منذ بدء هذه الأزمة وسيتم استجوابهم من قبل قضاة في إطار تحقيق حول مصدر الكوكايين القاتل على ما أفادت مصادر قضائية أرودتها وكالة “تيلام” العامة للأنباء.
وبين الموقوفين زعيم معروف لشبكة محلية للاتجار بالمخدرات في شمال غرب بوينس إيريس يلقب “إل بايسا” (الفلاح)، لكن لم يتأكد حتى الآن أي رابط بين المشتبه فيه هذا والكوكايين المغشوش.
ولم تحدد بعد المادة التي مزجت بالكوكايين في المختبر لكن السلطات تظن أنها أحد مشتقات مادة أفيونية.
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