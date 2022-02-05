رابط التسجيل فى برنامج الضمان الاجتماعى المطور للمواطنين الأشد فقراً بالسعودية

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عمر شويل - جدة برنامج الضمان الاجتماعى المطور بالمملكة العربية السعودية يستهدف الفئات الأشد فقراً فى المملكة، حيث يقوم البرنامج بتلبية احتياجات المواطنين الأشد احتياجاً، من خلال ضمان توفير احتياجاتهم الأساسية وصرف مدفوعاتهم الشهرية وذلك لتلبية متطلبات الأسرة الفقيرة، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة عن فتح باب التسجيل فى برنامج الضمان الاجتماعى المطور لعام 1443 هجرية وذلك من خلال موقع الضمان الاجتماعى الذى يهدف لتقديم المساعدات المختلفة والدعم المالى للمستحقين لهذا الضمان.

رابط التسجيل فى برنامج الضمان الاجتماعى المطور 1443 هجرية

يتم التسجيل فى البرنامج من خلال الدخول على موقع الضمان الاجتماعى.

هناك مجموعة من الشروط لابد من توافرها حتى يتمكن المواطن من التسجيل فى البرنامج للحصول على المساعدات والدعم المالى المقدم من المملكة وهى كالتالي:-

أولاً: أن يكون المواطن المتقدم للتسجيل سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية.

يتم إعفاء الحالات التالية من شرط الجنسية السعودية:-

المرأة الأجنبية المتزوجة فى السعودية.

الأرامل والمطلقات أو غير السعوديات واللاتى لديهن أطفال سعوديين.

أبناء المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة المتزوجة من وافد.

الأيتام والمعاقين والأرامل مع الأيتام لابد أن يكون لديهم بطاقة هوية سعودية.

ثانياً: أن يكون دخل الفرد أو الأسرة المتقدمة للحصول على الضمان أقل من الحد الأدني للمعاش التقاعدى المحسوب.

موعد صرف دعم الضمان الاجتماعى المطور

للأفراد والمواطنين المسجلين فى برنامج الضمان المطور والذين يبحثون عن موعد صرف المعاش فإن وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية أكدت بان تاريخ صرف معاش الضمان الاجتماعي سيكون بعد شهر من استكمال عملية تقديم الأرواق والمستندات اللازمة للحصول على الدعم.

يتم حساب المعاش المستحق للمواطن من خلال طرح قيمة الدخل المحسوب من قيمة الحد الأدنى للمعاش المحسوب وذلك وفقاً للضوابط التالية:-