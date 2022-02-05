زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب شرق أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر المركز، أوضح علماء الزلازل أن مركز الزلزال يقع على بعد 205 كيلومترات شرقى مدينة قندوز الأفغانية، وعلى عمق 209 كيلومترات.
ولم تشر التقارير حتى الآن إلى أى معلومات بشأن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
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