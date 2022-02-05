أكثر من 177 ألف إصابة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

لليوم الـ16 على التوالي، شهدت روسيا زيادة غير مسبوقة في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا، برصد أكثر من 177 حالة جديدة للعدوى في أراضي البلاد خلال آخر 24 ساعة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 177282 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 168201 إصابة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (22444 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (21780 حالة)، ومقاطعة موسكو (11701 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 714 حالة وفاة (مقابل 682 وفاة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 15 يناير.

وتماثل 60507 مرضى في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وإجمالا سجلت في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتى اليوم 12 مليونا و630047 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 334753 حالة وفاة، و10 ملايين و509688 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 84.9 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 80.4 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ64.1%.

وتعد هذه الزيادة الملموسة في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا خلال الفترة الأخيرة مرتبطة بتفشي متحور "أوميكرون" سريع العدوى من الفيروس التاجي، الذي يعد أقل خطورة من السلالات الأخرى.