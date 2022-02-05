نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بها من خلال هذا الموضوع، حيث أعلن لدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية، أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 سوف تظهر على موقع البوابة الإلكترونية فور إعتمادها من قبل المحافظ اللواء محمد الشريف.

وتابع محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية، أن أعمال التصحيح بدأت منذ أول يوم من أيام الامتحانات التي خضها طلاب الشهادة الاعدادية الأسبوع الماضي، وتجري أعمال التصحيح والمراجعة خلال تلك الفترة وتم التشديد على الكنترولات على ضرورة التصحيح بمنتهى الدقة والشفافية والمراجعة بشكل دقيق لكي يحصل كل طالب على درجاته كاملة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وأوضح، أن إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم سوف يكون خلال أسبوع من انتهاء الامتحانات وقد يتأخر إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي يومان على الفترة الزمنية المُحددة على أقصى تقدير، مشيراً إلى أن النتائج الأوية تؤكد ارتفاع نسب النجاح بشكل ملحوظ للغاية مقارنة بالأعوام الماضية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2022 محافظة الإسكندرية

سوف يتم إعلان النتيجة رسميا على البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية خلال أسبوع وفقا لتصريحات السيد وكيل الوزارة.

فيما يترقب الطلاب والطالبات في مختلف الإدارات التعليمية، إدارة المنتزه، إدارة شرق، إدارة وسط، إدارة الجمرك، إدارة غرب، إدارة العجمي، إدارة العامريه، إدارة برج العرب إعلان نتائج الشهادة الاعدادية على أحر من الجمر، لأنها تعتبر مرحلة فاصلة ومهمة من أجل الالتحاق بالثانوي العام.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

تجدر الإشارة إلى أنه بلغ عدد المتقدمين للعملية الامتحانية 92859 طالب وطالبة، حضر منهم 91907 طالب وطالبة بإجمالى 72575 طالب وطالبة.

وسوف نقدم لكم عبر موقع ثقفني متابعة مستمرة وعلى مدار الساعة لكل ما يخص امتحانات الشهادة الاعدادية في مختلف المحافظات بالإضافة إلى اخر أخبار أعمال التصحيح والرصد ومواعيد إعتماد النتائج.

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