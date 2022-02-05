رابط استعلام نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf برقم الامتحاني

نتائج القبول الموازي ، من ابرز الموضوعات التى يتم البحث عنها حالياً بالعراق هى نتائج القبول الموازي وذلك عقب الافصاح عن اقتراب كشف النتائج امام اعين الطلاب، وبالفعل اقبلت التعليم العالي على تنزيل نتائج القبول الموازي على منصة نتائجنا هذه المنصة التى عودت الطلاب من كل المراحل على اتاحة نتائجهم بواسطتها عقب اخذها من الوزارة نفسها.

استعلام عن نتائج القبول الموازي

تظل نتائج القبول الموازي من اكثر النتائج التى يريد الطلبة الوصول اليها لانه يتحدد على اساسها اهم خطوة فى حياتهم العلمية فـ تمكنهم نتائج القبول الموازي من الالتحاق بإحدي الكليات وفقاً لـ مجموعهم، لذا نلاحظ انها تشغل محل اهتمام العديد من طلبة العراق حالياً خاصةً عقب التصريحات الواردة من وزارة التعليم والتى تؤكد اقتراب نتائج القبول الموازي على الظهور للنور.

ظهور نتائج القبول الموازي على منصة نتائجنا

ظهرت مؤخراً نتائج القبول الموازي التى كان ينتظرها الطلبة بشدة لانها توضح وجهتهم القادمة والى اى كلية سينضمون بالطبع يرجع هذا وفقاً لمجموعهم وتنسيق الكليات المتاحة، لذا سنطلعكم على معدلات القبول فى عدد من الكليات العراقية:-

طب المستنصرية: 98.5 %.

طب بغداد: 99 %.

طب الموصل: 98.3 %.

طب تكريت: 98.17 %.

طب بابل: 98.67 %.

طب المثني: 98 %.

طب كربلاء: 98.35 %.

طب الفلوجة: 98.22 %.

طب كركوك: 98.5 %.

طب ديالي: 98.5 %.

كيفية الحصول على نتائج القبول الموازي

عقب الافصاح عن ان نتائج القبول الموازي نُشرت بالفعل للطلاب يتسائل البعض عن طريقة معرفتها تحديدا عقب الاشارة الى انها ستكون موجودة على موقع وزارة التعليم وكذلك منصة نتائجنا، فقد اشتهرت تلك المنصة منذ سنوات وتحديداً مع بداية ظهور جائحة كورونا بنشر كافة النتائج الخاصة بكل مراحل التعليم العراقي بما فيها القبول الموازي، لذا على من يريد رؤية نتائج القبول الموازي وتنزيل النتائج على جهازه عن طريق نتائجنا فهى تدعم ايضاً خاصية التحميل فى صورة PDF على ان يقوم بإتباع الخطوات التالية:-