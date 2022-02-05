موعد أنتهاء معرض الكتاب 2022 وأسعار الكتب في المعرض ورابط حجز التذاكر

موعد أنتهاء معرض الكتاب 2022 في الواقع يعتبر معرض الكتاب من افضل الفعاليات التي تقام في مصر حيث يتم عرض العديد من الكتب والروايات الخاصة بكثير من المشاهير وأيضا حديثي الخبرة. ويسمح لمحبي القراءة الحضور والمشاركة واقتناء الكتب.

موعد أنتهاء معرض الكتاب

قبل أي شيء فأن الهيئة العامة للكتاب قد افتتحت الدورة التي تحمل رقم ثلاثة وخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب مساء يوم الأربعاء الموافق يوم 26/1/2022. ومع هذا بدأت في استقبال زوار المعرض منذ صباح يوم الخميس 27/1/2022. وقد أعلنت أن فعاليات المعرض سوف تستمر لمدة ثلاثة عشر يوما متواصله بحيث تنتهي فعاليات معرض الكتاب لعام 2022 يوم 6 فبراير الجاري. وقد حددت سعر رمزي لتذكرة الدخول والذي يبلغ 5 جنيهات فقط علاوة علي ذلك فان الدخول سوف يكون مجاني للأطفال دون ال 12 عام وأيضا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرافقين لهم.

رابط حجز تذاكر معرض الكتاب 2022

قد أعلنت الهيئة العامه للكتاب عن أمكانية حجز تذكرة المعرض في دورته 53 إما

عن طريق رابط موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك من خلال دفع سعر تذكرة الدخول بشكل إلكتروني بواسطة الكريدت كارد أو بواسطة خدمات الدفع فوري. فبعد الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمعرض قم باختيار حجز تذاكر الدخول. ثم كتابة بياناتك كامله وعليك أن تقوم بتحديد الفئة العمرية وتاريخ الدخول. بعدها قم برفع بطاقة الرقم القومي وشهادة الحصول علي اللقاح. سجل وسيلة تواصل بريد إلكتروني أو رقم واتساب. وأخيرا قم بالحفظ.

أو من خلال شباك التذاكر علي بوابات المعرض أضف إلي ذلك فان الهيئة العامة لمعرض الكتاب قد سمحت لزوار المعرض الدخول دون تقديم شهادة تثبت حصولهم علي لقاح فيروس كورونا المستجد.

أسعار الكتب في معرض الكتاب ودور النشر المشاركة 2022

أولا أسعار الكتب التاريخية:

أولا سعر كتاب علماء الأتراك واثرها في النهضة الفكرية للمؤلف د.محمد السعيد بركات دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر 160 جنيه مصري.

ثانيا سعر كتاب رحلة مصاصي الدماء للمؤلف محمد يسر الدين دار أمجاد الدولية للنشر والتوزيع بسعر 30 جنيه مصري.

ثالثا سعر موسوعة شخصية مصر المؤلف جمال حمدان الهيئة المصرية العامة للكتاب 140 جنيه مصري.

رابعا سعر كتاب مصريات عربيات المؤلف رضوي زكي دار نهضة مصر للنشر 85 جنيه مصري.

ثانيا أسعار كتب مختلفة: