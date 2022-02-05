عاجل- آخر ما كشفته كاميرات مراقبة الطفل ريان.. والسلطات تزف بشرى سارة

جدة - نرمين السيد - قالت فرق الإنقاذ المغربية، اليوم السبت، إن كاميرا المراقبة رصدت الطفل ريان مستلقيا على جانبه فى جوف البئر، مؤكدة أنهم حفروا 4 أمتار يدويًا، والمتبقى 180 سنتيمترًا، للوصول إلى الطفل ريان.





وكانت الكاميرات رصدت الطفل المغربى ريان أورام، أمس الجمعة، يتناول الطعام فى جوف البئر، بعد أيام من سقوطه فى البئر الذى يصل عمقه إلى 32 مترًا تحت الأرض. وأظهر الفيديو أول لقطات للطفل يتحرك بصعوبة وإعياء شديد داخل البئر الضيقة، ثم رصدته الكاميرات يتمالك قوته ويجلس لتناول طعامه.

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