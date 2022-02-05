مسؤولو أستراليا يحذرون من حرائق غابات كارثية

جدة - نرمين السيد - حذر مسؤولون فى غرب أستراليا، اليوم السبت، من حرائق الغابات المتوقعة، تتراوح بين الشديدة والكارثية، بعدما خرج حريق غابات كبير عن السيطرة فى غرب البلاد، وأجبر العائلات على الفرار من منازلها.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، فعلى مدى اليومين الماضيين، أتت النيران التى زادت شدتها بفعل رياح قوية ودرجات الحرارة المرتفعة على أكثر من 2300 هكتار غربى بلدة دنمرك الساحلية، التى تبعد حوالى 420 كيلومترا جنوبى بيرث على الساحل الجنوبى لغرب أستراليا.

وكشف مكتب الأرصاد الجوية فى ولاية أستراليا الغربية عبر "تويتر" عن "توقعات بحدوث موجة شديدة الحرارة، ومخاطر حريق تتراوح بين الشديدة والكارثية يوم غد الأحد".

ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية، اليوم السبت، فرت عدة عائلات من منازلها بالفعل، وتشييع حرائق الغابات فى الشهور الحارة بأستراليا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الطقس.

وتسببت حرائق الغابات فى صيف 2019-2020 فى مصرع 33 شخصًا حتفهم، منهم 9 رجال إطفاء، عندما دمرت حرائق الغابات أكثر من 17 مليون هكتار، وهى مساحة تبلغ نحو نصف مساحة ألمانيا.