كوريا الجنوبية تسجل 5762 إصابة بكورونا بين جنود الجيش

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الإخبارية فى كوريا الجنوبية، تشمل الحالات الجديدة 62 من القوات الجوية و12 من القوات البحرية.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت، أمس الجمعة، أنها تخطط لتعزيز إجراءات مكافحة الفيروس فى معسكرات التدريب، وسط تزايد حالات العدوى بالفيروس التاجى بين أفراد القوات المسلحة.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن معسكرات التدريب ستمدد فترة العزل الاحترازى من 7 أيام حاليًا إلى 14 يومًا كحد أقصى، وسوف تزيد الإمدادات الشهرية من الكمامات لكل فرد من عشرين إلى ثلاثين.

كما سجلت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل حصيلة إصابات قياسية، جاء الانتشار السريع للمتحور أوميكرون بعد موسم عطلة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 971018، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت كوريا الجنوبية 22 حالة وفاة جديدة بكوفيد19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6858 حالة وفاة.