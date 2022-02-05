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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب أفغانستان

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر شمال شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع طاجيكستان، اليوم السبت. زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب أفغانستانضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر شمال شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع طاجيكستان، اليوم السبت. ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) القول: إن مركز الزلزال وقع على بعد 205 كيلومترات شرقي مدينة قندوز الأفغانية. وأشار علماء الزلازل إلى أن المركز يقع على عمق 209 كيلومترات.. ولم ترد حتى الآن معلومات عما إذا كانت هناك خسائر مادية أو بشرية.

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