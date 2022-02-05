وسط توتر مع روسيا.. بدء وصول القوات الأمريكية إلى بولندا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، قال الميجور البولندى برجنيسلاف ليتشينسكى: "وصلت طلائع الجنود الأمريكيين إلى مطار يسيونكا"، فى جنوب شرق بولندا، اليوم السبت.

وأوضح الميجور ليتشينسكى أن "الجزء الأكبر من الكتيبة الأمريكية، وقوامها 1700 جندى، ستصل قريبا".