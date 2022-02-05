أردوغان يعلن إصابة بفيروس كورونا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، عن إصابته وقرينته بفيروس كورونا المستجد.
ونشر الحساب الرسمي للرئيس التركي على "تويتر"، تغريدة أعلن فيها عن إصابته بالفيروس.
وذكر أردوغان في التغريدة كانت نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19، الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية"، مضيفا "لحسن الحظ لدينا مرض خفيف، وقد تم أبلاغنا أن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون".
وتابع "نحن نواصل ممارسة مهماتنا وعملنا في المنزل، كما نتطلع إلى دعواتكم".
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