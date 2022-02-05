أعلن نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم أن مدربه توماس توخيل أصيب بكوفيد-19 قبل ساعات من اللعب ضد بليموث في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت.
وسيخضع توخيل للعزل الذاتي، وقال تشلسي إنه من المنتظر بشكل كبير أن ينضم المدرب الألماني لبعثة النادي قبل السفر إلى أبوظبي في الإمارات هذا الأسبوع للمشاركة في كأس العالم للأندية.
وسيلعب تشلسي بطل أوروبا ضد الجزيرة الإماراتي أو الهلال السعودي بطل آسيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية في استاد محمد بن زايد في أبوظبي يوم الأربعاء المقبل.
وإذا تأهل تشلسي إلى النهائي فإنه سيبقى في أبوظبي حتى 12 فبراير.
ووصل تشلسي إلى نهائي كأس العالم للأندية في مشاركته الأخيرة بالبطولة في اليابان عام 2012، لكنه خسر آنذاك 1-صفر أمام كورنثيانز البرازيلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الإنجليزي.. إصابة توماس توخيل مدرب تشلسي بكوفيد-19 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.