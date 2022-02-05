وسط أجواء ملتهبة.. روسيا تنقل مقاتلات سوخوى إلى حدود بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، نقل مقاتلات سوخوى من طراز "سو 25- إس إم" إلى بيلاروسيا، وذلك قبل أيام قليلة من بدء مناورة عسكرية بين روسيا وبيلاروسيا، وتزامنًا مع تصاعد التوتر مع الغرب بسبب أوكرانيا.





وحسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، فإن الطائرات تم نقلها لمسافة تجاوزت 7000 كيلومتر، من إقليم بريموريه على بحر اليابان، إلى مطارات عسكرية فى منطقة برست القريبة من الحدود البولندية. فيما لم تفصح الوزارة عن عدد الطائرات. وكانت القيادتان العسكريتان فى بيلاروسيا وروسيا أكدتا مرارًا أن نقل القوات إجراء ذو طبيعية تدريبية خالصة، ولا يشكل تهديدا لأحد، وأنه يتم بشكل متوافق مع القانون الدولى. ومن المقرر أن تجرى المناورة فى الفترة بين 10 و20 فبراير الجارى. وتنفى موسكو ومينسك اتهامات غربية بأن هذه التدريبات تهدف للتحضير لغزو روسى لأراضى أوكرانيا المجاورة.

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