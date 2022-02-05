عاجل- الطفل ريان.. مصادر مغربية موثوقة تفجر المفاجأة الأسعد

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر مغربية، منذ قليل، أن فرق الإنقاذ ستتمكن من الوصول إلى الطفل ريان أورام فى أعماق البئر خلال ساعة فقط، وذلك إذا استمرت وتيرة الحفر كما تسرى فى الوقت الحالى، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز عربية" عن مصادر موثوقة.





وكان مقطع فيديو رصد أقرب منطقة للحفر تقوم بها السلطات المغربية للوصول إلى الطفل ريان فى أعماق البئر، حيث أعلنت السلطات المغربية أنها تواصل الحفر اليدوى على بعد سنتميترات قليلة من الطفل ريان. وقالت فرق الإنقاذ المغربية، اليوم السبت، إن كاميرا المراقبة رصدت الطفل ريان مستلقيا على جانبه فى جوف البئر، مؤكدة أنهم حفروا 4 أمتار يدويًا، والمتبقى 180 سنتيمترًا، للوصول إلى الطفل ريان.

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