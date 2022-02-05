مصرع 4 عمال جراء انفجار غاز بمنجم فحم فى باكستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت التقارير، قال كبير مفتشى المناجم فى باكستان، عبد الغنى: إن الانفجار وقع فى منطقة منجم سرا غازجى، خارج كويتا، حيث أشارت التقارير إلى أن "المنجم يعمل بشكل غير قانونى".

وأضاف أنه لم يتم تحديد مكان أى مالك أو مقاول مرتبط بالمنجم بعد الانفجار، لافتًا إلى أن "العمال الذين تم إنقاذهم لم يكونوا فى حالة تسمح لهم بتقديم التفاصيل".

كما أشار كبير مفتشى المناجم فى أفغانستان، إلى أن المنجم يخضع لفحص شامل للتأكد من عدم وجود آخرين محاصرين بعمق فى المنجم المنهار.