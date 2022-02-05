الخطوط الكويتية: إعادة تشغيل الرحلات التجارية إلى النجف

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، إعادة تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة النجف فى العراق اعتبارا من اليوم السبت، بواقع رحلتين أسبوعيا يومى السبت والأربعاء.





وقال الرئيس التنفيذى للشركة المهندس معن رزوقى - فى بيان اليوم - "إن النجف تعد من الوجهات المهمة جدا، والتى يكثر الإقبال عليها لما تحتويه من معاليم سياحية وتاريخية غنية بالثقافات المتنوعة".

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