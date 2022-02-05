نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج القبول التعليم الموازي 2021 وزارة التعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول التعليم الموازي 2021 والذي يتم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، يقوم الناس العاديون بمراجعة ذلك وأيضًا الالتزام بهذا من خلالنا جميعًا الآن، بدأ عدد كبير من الطلاب والطالبات أيضًا في البحث عن مراجعات القبول في التعليم الموازي، بعد الإعلان عنها باستخدام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أيضًا نحو مكانة كل العراقيين من خلال الموقع الرسمي للوزارة. وبناءً على ذلك ، أنشأت وزارة التربية والتعليم تفعيل الرابط الخلفي الإلكتروني من أجل التمكن من التعرف على النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول التعليم الموازي 2021

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الساعات الماضية جميع اسماء القبول في التعليم الموازي في جميع الجامعات العراقية، عادةً ما تم تفعيل التقنيات والتقدم في الاستعلام عن آراء الأشخاص إلكترونيًا مع وزارة التعليم وأيضًا موقع البحث العلمي للأسباب التالية: –

فتح الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

حدد أيقونة مراجعات التعليم الموازي

ابدأ في أن تكون قادرًا على تسجيل معلومات إنهاء الطالب دون استثناء ، إذا كان في الواقع اسم الطالب ، والمحافظة لتكون قادرًا على ذلك ، ينتمي المشارك في الفصل ، وتاريخ ميلاده ، ورقم هويته ، وأيضًا معلومات إضافية المعلومات المطلوبة لتكون قادرًا على معرفة نتائج الأشخاص والاحتفاظ بها أيضًا

أنه من الممكن لك الآن أن تسكن من خلال المستخدمين في مربع الملاحظات أدناه حتى يتمكن الأشخاص العاديون من إبلاغنا جميعًا على الفور من خلال هذه النتائج ، التي يتم نشرها الآن في جميع أنحاء العراق إلكترونيًا ، من خلال التطورات السابقة للأشخاص العاديين المشار إليهم أعلاه

معدلات القبول في الجامعات العراقية

1_ طب بغداد: 99

2_ طب الكندي: 98.8

3_ الطب المستنصرية: 98.50

4_ طب النهرين 98.67

5_ طب البصرة: 99.5

6_ دواء الزهراء 97.93

7_ طب الموصل: 98.33

8_ طب الكوفة: 98.33

9_ طب تكريت: 98.17

10_ طب القادسية: 98.33

11_ طب الانبار: 98.17

12_ الطب العراقي: 98.33

13_ طب بابل: 98.67

14_ طب حمورابي: 98.33

يمكن للطلاب الحصول علي نتائج التعليم الموازي اكترونيا وذلك يتم من خلال موقع وزارة التعليم والبحث العلمي على حيث تم نشر أسماء المقبولينفي ملفات PDF ويمكن للطلاب تنزيلها كانت وزارة التربية والتعليم في دولة الاردن قد صرحت بأن اعلان كل الطلاب والطالبات الناجحين والذين تم قبولوهم رسمياً في التعليم الموازي لدخول الجامعات الالكترونية، سيكون الكترونياً من خلال الرابط الرسمي الذي تم تفعيله في الساعات الماضية حتي يتمكن الطلاب من الاطمئنان والتعرف علي اسم الجامعة التي التحقوا بها هذا العام الدراسي.

حتى الآن يبحث عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات وذلك وراء إجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق ، أو من خلال الاستفسار عن نتائج اعتراضات المدرسة الإعدادية السادسة في العراق الجولة الثانية ، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتفعيل امكانيات اجراء الاستفسارات والكشف عن نتائج جميع المراحل التعليمية التي تتم اون لاين.

نتائج القبول الموازي 2022 في العراق

قبل توفير رابط نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية في 2021-2022، من المهم ملاحظة أن هناك عدة مواقع رسمية وخاصة في العراق أعلنت عن نتائج التعليم الموازي في العراق للعام 2021-2022، وأهمها السومرية نيوز والازدهار وشبكة الناصرية الاخبارية ولكن الرابط الرسمي هو موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.