نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم المرافقين 2022 والفئات المعفاة من الرسوم في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم المرافقين 2022، صرّحت حكومة المملكة عنها مؤخرا من خلال إدارة الجوازات، وهي رسم ثابت يلتزم المقيمين في السعودية بدفعه نظير إقامتهم والاستفادة من مختلف الخدمات، وهي تصبّ في مصلحة الاقتصاد السعودي وتساهم في تنميته، لكنها تثقل كاهل كل المقيمين في المملكة، وتجدر الإشارة إلى أنّ المرافقين هم الأشخاص الذين يقيمون في إحدى المدن بالسعودية من أجل العمل وكسب لقمة العيش، وهم الأفراد من مختلف الجنسيات منهم الآسياويين والعرب، وهم ينتظرون دوما قيام الحكومة بإلغائها لكن ذلك لم يتم، وربما لن يتمّ إلغاؤها لأنها تساهم بشكل كبير في الموازنة بين قيمة الصادرات والواردات، وهذا القرار يشمل كل المقيمين في المملكة دون استثناء، وسنتحدث في مقالنا هذا من خلال موقع ثقفني الإخباري عن موضوع رسوم المرافقين 2022، تابعوا معنا التفاصيل.

رسوم المرافقين 2022

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن أي جديد يتعلق بموضوع رسوم المرافقين 2022، وهذا بعد أن أعلنت عنها حكومة المملكة بشكل رسمي، وكل المقيمين متخوفون من زيادتها كما كان الأمر في سنة 2020، حين بلغت 300 ريال سعودي بسبب انتشار فايروس كورونا مما زاد الأعباء على حكومة المملكة، ولكن أعلنت إدراة الجوزات بأن قيمتها لهذا العام تقدر بـ 400 ريال سعودي وهي ثابتة هذه المرة.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين

يبحث الكثير من المقيمين الذين يستعلمون عن رسوم المرافقين 2022 عن الفئات غير المعنية بها. وهذه الفئات المعفاة هي: النساء العاملات في العمالة المنزلية. الأرملة السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي مع أبنائها، وكذلك الأشخاص الذين قدموا من دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى الشركات التي فيها أقل من خمس عمالن وفي حال كان عددهم أكثر من تسعة، يعفى أربعة منهم من دفع الرسوم.

حاسبة رسوم المرافقين

يبحث الكثير من المقيمين في المملكة بدافع العمل عن طريقة حساب الرسوم التي هم مطالبون بدفعها. وهذا من أجل مراجعة حساباتهم والتعرف على الطرق التي تمكنهم من توفير بعض المبالغ المالية. وكذلك معرفة القيمة المالية التي يجب أن يقوموا بدفعها كل سنة نظير إقامتهم. ويتم ذلك من خلال منصة إلكترونية اعتمدتها الحكومة من أجل تسهيل الأمور من خلال ما يلي:

أولا: الولوج إلى منصة مقيم الإلكترونية من خلال الإنترنت.

ثانيا: يقوم المستخدم بالضغط على خيار تحديد الإقامة.

ثالثا: يقوم بملأ عدد المرافقين له في الخانة المخصصة لذلك، ثم يكتب مدة الإقامة وتاريخ تجديدها.

رابعا: ينقر على تاريخ انتهاء الإقامة، ثم يضغط على زرّ “احسب”.

في آخر الأمر ستظهر له في الصفحة كل الرسوم التي يجب أن يقوم بتسديدها.

إعفاء رسوم المرافقين في السعودية

تفرض حكومة المملكة عقوبات على من يتخلفون عن دفع الرسوم، وتتمثل العقوبات في حال كانت أول مرة يفرض على المقيم المخالف دفع غرامة قيمتها 500 ريال سعودي. وإن قام بتكرارها سيكون ملزما بدفع غرامة تصل إلى 100 ريال سعودي. وفي حال قام بذلك للمرة الثالثة تزداد قيمة الغرامة، ويفرض عليه أن يقوم بدفع 1000 ريال سعودي مع الترحيل النهائي من أراضي المملكة.

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع رسوم المرافقين 2022. والتي يستفسر عنها الكثير من المقيمين في المملكة من أجل العمل، كما ذكرنا لكم طرقة احتسابها والعقوبات التي قد تفرض على الأفراد في حال تخلفهم عن دفعها.