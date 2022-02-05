نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج قبول التعليم الموازي في الجامعات 2021 موقع وزارة التعليم العالي العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول التعليم الموازي في الجامعات 2021 التي ينتظرها الكثير من الطلاب والطالبات في العراق، الذين يريدون الالتحاق الجامعات حيث كانت وزاره التعليم العالي والبحث العلمي في دوله العراق قد كتب عبر الفيس بوك منشور رسمي أعلنت فيه عن نتائج قبول الطلاب في الجامعات الحكوميه في العام الدراسي وان الطلاب يمكنهم الان الاستعلام عن نتائج القبول الكترونيا عبر الموقع الرسمي عبر وزاره التعليم العالي باستخدام الرقم الامتحاني.

نتائج قبول التعليم الموازي في الجامعات 2021

اعتمدت صباح اليوم الاحد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول التعليم الموازي في الجامعات 2021 وسيتم نشره عبر رابط إلكتروني، ويمكن للطلاب في العراق على تفاصيل نتائج قبول الطلاب في جامعات الحكومة في التعليم الموازي في الجامعات عام 2021، وذلك حوالي 220 ألف طالب، وقد تضمن البيان قبول عدد من الطلاب قد زاد عن اثنين وعشرين ألفا، حيث قبل تم قبول 18573 طالبا من خريجي السنة الحالية، كما تم قبول 3453 طالبا من العام السابق كما تم قبول مجموعة من الطلاب في المجموعة الطبية قد بلغ 3911 طالبا.

الاستعلام عن نتائج قبول التعليم الموازي في الجامعات 2021

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور من جميع مدن والمحافظات في دولة العراق، التعرف على نتائج القبول في التعليم الموازي في الجامعات عام 2021 باتباع سلسلة من الخطوات المدرجة بالترتيب التالي:

يتوجب على الطالب التوجه إلى موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتاح عبر الإنترنت.

اختر أيقونة التعليم الموازي في الجامعات 2021.

انقر فوق Connect على يمين الرمز.

املأ جميع معلوماتك بشكل صحيح ، ثم تابع الخطوات المتبقية بالترتيب الصحيح.

بعد ذلك ، ستتمكن من رؤية نتائجك على الفور.

ويمكن لجميع الطلاب والطالبات التي ظهرت نتيجتهم اليوم في نتائج القبول في التعليم الموازي في الجامعات أن يتوجهوا بداية بإجراءاتمن يوم الغد الاثنين 27 كانون الأول شهر ديسمبر 2021 وذلك للقيام بالتسجيل في الجامعات التي تم قبولهم فيها حتي ينتظموا مع بداية العام الدراسي الجديد جدير بالذكر أن الطلاب والطالبات الناجحين في الصف السادس الاعدادي قد تقدموا للتسجيل الكترونياً قي لبتعليم الموازي.

قبل توفير رابط نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية في 2021-2022 ، من المهم ملاحظة أن هناك عدة مواقع رسمية وخاصة في العراق أعلنت عن نتائج التعليم الموازي في العراق للعام 2021-2022، وأهمها الموقع الخاص بالسومرية نيوز وايضا عبر موقع وشبكة أخبار الناصرية ولكن سوف نجد الرابط الرسمي لاعلان النتائج هو موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.