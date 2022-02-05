نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بصيغة التورق للأفراد عبر شركة التمويل اليسر بأقساط ميسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بصيغة التورق للأفراد عبر شركة اليسر للتمويل هي إحدى التمويلات التي تقدمها الشركة وتلتزم بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية بأسعار منخفضة وأقساط مريحة ، يصل مجموعها في بعض الحالات إلى 300 ألف ريال سعودي. هامش ربح تنافسي وبعض المزايا الأخرى التي سيتم التطرق إليها من خلال هذه المقالة ، إلى جانب شروط التمويل الشخصي ، وروابط التقديم والمستندات المطلوبة قبل الخوض في عملية الحصول على قرض شخصي من اليُسر.

تمويل بصيغة التورق للأفراد الشروط والأحكام

الشرط الأول أن يكون الحد الأدنى للأجور للمواطنين 5000 ريال سعودي

الحد الأدنى للأجور للمقيمين 6000 ريال سعودي على الأقل

يبدأ سن الحصول على قرض التورق للأفراد من 21 عامًا وينتهي عند 60 عامًا ، ويمكن للمتقاعدين أن يصلوا إلى 70 عامًا.

يجب أن تكون مدة العمل ثلاثة أشهر على الأقل للمواطنين السعوديين وستة أشهر للمقيمين في المملكة.

مزايا تمويل التورق عبر اليسر

يتمتع هذا القرض بالعديد من المزايا أبرزها التمويل الشخصي بدون ضامن حتى 100،000 ريال سعودي

بدون ضامن حتى 100،000 ريال سعودي تمويل يصل إلى 300 ألف ريال في وجود كفيل أو توافره

تمويل بالتقسيط وشروط سداد تصل إلى 60 شهرًا

هوامش ربح تنافسية.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على تمويل التورق

الوثيقة الأولى هي وثيقة هوية سارية أو تصريح إقامة للمقيم

تقديم خطاب تعريف بالراتب بشرط أن تقدم الغرفة التجارية أدلة للعاملين في القطاع الخاص

كشوف حسابات بنكية للعاملين في القطاع الخاص

توفير عنوان الدولة للمستفيدين من التمويل

قدم جدول خصم “المتقاعدين”.

كيف اقدم على قرض اليسر الشخصي