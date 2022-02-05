نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بصيغة التورق للأفراد عبر شركة التمويل اليسر بأقساط ميسرة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل بصيغة التورق للأفراد عبر شركة اليسر للتمويل هي إحدى التمويلات التي تقدمها الشركة وتلتزم بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية بأسعار منخفضة وأقساط مريحة ، يصل مجموعها في بعض الحالات إلى 300 ألف ريال سعودي. هامش ربح تنافسي وبعض المزايا الأخرى التي سيتم التطرق إليها من خلال هذه المقالة ، إلى جانب شروط التمويل الشخصي ، وروابط التقديم والمستندات المطلوبة قبل الخوض في عملية الحصول على قرض شخصي من اليُسر.
تمويل بصيغة التورق للأفراد الشروط والأحكام
- الشرط الأول أن يكون الحد الأدنى للأجور للمواطنين 5000 ريال سعودي
- الحد الأدنى للأجور للمقيمين 6000 ريال سعودي على الأقل
- يبدأ سن الحصول على قرض التورق للأفراد من 21 عامًا وينتهي عند 60 عامًا ، ويمكن للمتقاعدين أن يصلوا إلى 70 عامًا.
- يجب أن تكون مدة العمل ثلاثة أشهر على الأقل للمواطنين السعوديين وستة أشهر للمقيمين في المملكة.
مزايا تمويل التورق عبر اليسر
- يتمتع هذا القرض بالعديد من المزايا أبرزها التمويل الشخصي بدون ضامن حتى 100،000 ريال سعودي
- تمويل يصل إلى 300 ألف ريال في وجود كفيل أو توافره
- تمويل بالتقسيط وشروط سداد تصل إلى 60 شهرًا
- هوامش ربح تنافسية.
ما هي المستندات المطلوبة للحصول على تمويل التورق
- الوثيقة الأولى هي وثيقة هوية سارية أو تصريح إقامة للمقيم
- تقديم خطاب تعريف بالراتب بشرط أن تقدم الغرفة التجارية أدلة للعاملين في القطاع الخاص
- كشوف حسابات بنكية للعاملين في القطاع الخاص
- توفير عنوان الدولة للمستفيدين من التمويل
- قدم جدول خصم “المتقاعدين”.
كيف اقدم على قرض اليسر الشخصي
- أولاً ، قم بتسجيل الدخول إلى صفحة التمويل الشخصي في اليسر
- اكتب اسمك الكامل
- اكتب رقم الهاتف بالكامل
- اكتب رسالة بريد الكتروني
- كتابة رقم ثابت
- إقامة اتصال
- تحديد مدة ووقت التعرض
- اكتب الجنسية
- تحديد فترة الصلاحية وتاريخ إصدار بطاقة الهوية
- كتابة الولادة بشكل صحيح
- حالة أفراد أسرة المستفيد
- يكتب عن الحالة الاجتماعية ، ونوع المسكن ، وعدد المنازل ، وما إذا كان إيجاراً شهرياً
- حالة المدينة والوظائف واختيار قطاع العمل ووجهة العمل
- تحديد سنوات الخدمة والتعليم والأجور والالتزامات المالية
- بالإشارة إلى مبلغ التمويل أو “سعر المنتج”
- تحديد شروط التمويل بالتقسيط
- تحديد ما إذا كان الرهن العقاري متاحًا
- تحديد ما إذا كانت التأشيرة متاحة
- كتابة حد ائتماني للتأشيرة
- يوجد صندوق لكتابة الملاحظات إن وجد
- أدخل الرمز المرئي واضغط على إرسال.