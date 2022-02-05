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تمويل بصيغة التورق للأفراد عبر شركة التمويل اليسر بأقساط ميسرة

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عمر شويل - جدة تمويل بصيغة التورق للأفراد عبر شركة اليسر للتمويل هي إحدى التمويلات التي تقدمها الشركة وتلتزم بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية بأسعار منخفضة وأقساط مريحة ، يصل مجموعها في بعض الحالات إلى 300 ألف ريال سعودي. هامش ربح تنافسي وبعض المزايا الأخرى التي سيتم التطرق إليها من خلال هذه المقالة ، إلى جانب شروط التمويل الشخصي ، وروابط التقديم والمستندات المطلوبة قبل الخوض في عملية الحصول على قرض شخصي من اليُسر.

تمويل بصيغة التورق للأفراد الشروط والأحكام

  • الشرط الأول أن يكون الحد الأدنى للأجور للمواطنين 5000 ريال سعودي
  • الحد الأدنى للأجور للمقيمين 6000 ريال سعودي على الأقل
  • يبدأ سن الحصول على قرض التورق للأفراد من 21 عامًا وينتهي عند 60 عامًا ، ويمكن للمتقاعدين أن يصلوا إلى 70 عامًا.
  • يجب أن تكون مدة العمل ثلاثة أشهر على الأقل للمواطنين السعوديين وستة أشهر للمقيمين في المملكة.

مزايا تمويل التورق عبر اليسر

  • يتمتع هذا القرض بالعديد من المزايا أبرزها التمويل الشخصي بدون ضامن حتى 100،000 ريال سعودي
  • تمويل يصل إلى 300 ألف ريال في وجود كفيل أو توافره
  • تمويل بالتقسيط وشروط سداد تصل إلى 60 شهرًا
  • هوامش ربح تنافسية.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على تمويل التورق

  • الوثيقة الأولى هي وثيقة هوية سارية أو تصريح إقامة للمقيم
  • تقديم خطاب تعريف بالراتب بشرط أن تقدم الغرفة التجارية أدلة للعاملين في القطاع الخاص
  • كشوف حسابات بنكية للعاملين في القطاع الخاص
  • توفير عنوان الدولة للمستفيدين من التمويل
  • قدم جدول خصم “المتقاعدين”.

كيف اقدم على قرض اليسر الشخصي

  • أولاً ، قم بتسجيل الدخول إلى صفحة التمويل الشخصي في اليسر
  • اكتب اسمك الكامل
  • اكتب رقم الهاتف بالكامل
  • اكتب رسالة بريد الكتروني
  • كتابة رقم ثابت
  • إقامة اتصال
  • تحديد مدة ووقت التعرض
  • اكتب الجنسية
  • تحديد فترة الصلاحية وتاريخ إصدار بطاقة الهوية
  • كتابة الولادة بشكل صحيح
  • حالة أفراد أسرة المستفيد
  • يكتب عن الحالة الاجتماعية ، ونوع المسكن ، وعدد المنازل ، وما إذا كان إيجاراً شهرياً
  • حالة المدينة والوظائف واختيار قطاع العمل ووجهة العمل
  • تحديد سنوات الخدمة والتعليم والأجور والالتزامات المالية
  • بالإشارة إلى مبلغ التمويل أو “سعر المنتج”
  • تحديد شروط التمويل بالتقسيط
  • تحديد ما إذا كان الرهن العقاري متاحًا
  • تحديد ما إذا كانت التأشيرة متاحة
  • كتابة حد ائتماني للتأشيرة
  • يوجد صندوق لكتابة الملاحظات إن وجد
  • أدخل الرمز المرئي واضغط على إرسال.

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