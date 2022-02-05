نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل مدة التحاق المشترك بالتأمينات الاجتماعية والاستعلام عن مدة الاشتراك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعديل مدة التحاق المشترك بالتأمينات الاجتماعية بعد توضيحها عبر حسابها الرسمي على تويتر بعد الكثير من الأسئلة على كيفية التعديل للاستفادة من التأمينات الاجتماعية، وتعمل المؤسسة على صرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد أسرهم وتقوم على رعاية العاملين في القطاع العام والخاص، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود مهما كانت مدة خدمتهم، كما أن الموظف المسجل بالمؤسسة يحصل على العديد من الامتيازات والبدلات اذا كان مؤمن علية، وتقدم المؤسسة الكثير من الاستعلام عن مدة الاشتراك والإلغاء في التأمينات الاجتماعية لذلك اصبح التسجيل أو تعديل مدة الالتحاق وغيرها الكتروانيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات المملكة للإنهاء الإجراءات وإنجازا للوقت والجهد المبذول، وأضافت التأمينات الاجتماعية أن هذه الخدمة تتيح للمشتركين الاطلاع على بياناتهم الشخصية المسجلة في النظام، وكذلك تسلسل مدد اشتراكهم سواء الحالية النشيطة أو السابقة بالإضافة إلى تفاصيلها الكاملة.

تعديل مدة التحاق المشترك بالتأمينات الاجتماعية

تعديل آلية احتساب الاشتراكات عن كل مشترك، حيث تم تطبيق آلية الاحتساب بالأيام بدلاً من الأشهر، وسيتم احتساب مبالغ الاشتراكات حسب عدد أيام عمل المشترك في المنشأة، إضافة إلى إيقاف خدمة تحديث الأجور السنوية، لتكون التعديلات بشكل شهري لجميع المشتركين، على أن يلتزم صاحب العمل بتقديم الأجور عند أي تعديل يطرأ عليها في شهر التعديل

الدخول إلى حساب المشترك عبر موقع التأمينات الاجتماعية أومن خلال تطبيق تأميناتي. يتم النقر على رابط التسلسل الزمني للاشتراكات. ثم النقر على رابط المادة المراد تعدية مدة الاشتراك بها. بعد ذلك يتم النقر على تعديل مدة الاشتراك. اختيار تعديل تاريخ الالتحاق. يتم إدخال تاريخ الالتحاق الصحيح للمشترك. الموافقة على الإقرار وإدخال رمز التحقق الذي تم الحصول عليه على الجوال. يتم النقر على إرسال. تحويل المعاملة إلى التفتيش الإلكتروني لدراسة الطلب بعد رفع الطلب. التأكد من صحة الشكوى بعد تعديل طلب الالتحاق.

وأكدت التأمينات الاجتماعية أنه بعد أن يتم رفع الطلب، سيتم تحويل المعاملة إلى التفتيش الإلكتروني لدراسة الطلب، وبعد ذلك يتم تعديل طلب الالتحاق بعد التأكد من صحة الشكوى.

الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة من الراغبين في الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات، والاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة والاستعلام:

الدخول للموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتامين الاجتماعي . ثم تسجيل الدخول لخدمة خدمات تأمين أون لاين. الضغط على خدمة الاستعلام عن مدة الاشتراك . تسجيل رقم الإقامة أو تسجيل رقم هوية المشترك. يتم تسجيل رقم التأمين الخاص بالشخص المستعلم. ثم النقر على الاستعلام. ظهور كافة البيانات الخاصة بمرتبة الشخص على حسب الضمان الاجتماعي وعلى حسب فترة الاشتراك.

شروط الاشتراك في التأمينات الاجتماعية