العراق.. اعتقال إرهابي تابع لـ"داعش"أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، القبض على إرهابي يقدم الدعم اللوجستي لعناصر تنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أنه في عملية نوعية لشعبة استخبارات الفرقة 14، رصدت بالمراقبة الدقيقة تحركات أحد العناصر الإرهابية والذي كان يتنقل ما بين محافظتي صلاح الدين ونينوى وبالتعاون مع قوة من الفوج الثاني لواء المشاة 50 (قيادة القوات البرية) ، وبعد توافر كافة الأدلة تم القبض على المتهم في منطقة (كنعوص) بمحافظة صلاح الدين.

وأضافت أن المتهم كان يقوم بنقل الأموال والهواتف النقالة للفلول الإرهابية في جبل (قره جوغ) بنينوى وهو أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4) إرهاب، وتم تسليمه إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حياله.

